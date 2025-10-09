Summit con Curcio. Il sindaco Ravagli:: "Rivogliamo le strade": "Ok, ma state vigili"

Alla presenza del commissario straordinario alla ricostruzione post-alluvione, Fabrizio Curcio, ieri a Tredozio è stato fatto il punto della situazione sulla ricostruzione nel comune dell’alta valle del Tramazzo, che nel maggio 2023 rimase isolato per oltre 15 giorni dal resto del mondo.

Davanti ad amministratori locali (fra cui anche il sindaco di Modigliana Jader Dardi), imprenditori e cittadini colpiti dall’alluvione nelle abitazioni e nei patrimoni privati, il sindaco di Tredozio, Giovanni Ravagli, nel salutare e ringraziare il commissario Curcio, ha precisato che "le strade del territorio di Tredozio e della collina e della montagna romagnola devono tornare tutte percorribili e, se mancano dei fondi per fare interventi completi, non bisogna dimenticare i territori periferici. Un esempio? La strada provinciale 86 del Tramazzo, che collega Tredozio a Marradi e San Benedetto in Alpe attraverso il Parco nazionale, è chiusa dall’alluvione del maggio 2023 e la Provincia non ha un euro per riaprirla".

Con una lunga e dettagliata relazione, il commissario Curcio ha spiegato i compiti del commissario, i fondi a disposizione per la ricostruzione pubblica e privata (anche per i prossimi anni), i meccanismi tecnici e le difficoltà burocratiche (specialmente per i privati). A proposito dei 60mila potenziali privati delle aree alluvionate interessati alla domanda di finanziamenti, stimati dopo le alluvioni, alla struttura commissariale ne sono arrivate solo 4.462: "Noi faremo il possibile per mettercela tutta – ha concluso Curcio – ma chiediamo a sindaci e amministratori di restare sempre vigili sul piano della trasparenza e della legalità sul territorio, dove stiamo investendo miliardi per la ricostruzione, che devono servire la comunità e non altri".

Dei 2,9miliardi di euro a disposizione del commissario per la ricostruzione di opere pubbliche in Emilia- Romagna, Marche e Toscana (regioni alluvionate negli ultimi anni), a Tredozio sono stati assegnati quasi 30milioni di euro, che saranno spesi in 30 progetti, in gran parte strade da sistemare, come ha spiegato Lucia Campana, responsabile dell’area tecnica comunale. Il Comune gestisce 15 progetti, di cui 7 direttamente (ponte via Modiglianese, via Fabbri, ponte del monastero dell’Annunziata, messa in sicurezza villaggio Monte Busca, parcheggio Mercatale, via Bachelet e strada comunale via Cesata) e 8 con progettazione e direzione lavori al Consorzio di Bonifica (strada comunale via Isola e sette strade demaniali di uso pubblico: via Monti, via Pereta, via Strada del Sole, Monte Freddo, via San Giorgio, Pian di Stantino, Furzanello Maestà).

Per la maggioranza la progettazione è in corso, mentre per 4 il progetto è stato approvato e affidati i lavori (via Fabbri, via Bachelet, Furzanello Maestà e strada comunale via Isola). La Società Sogesit gestisce in toto 5 progetti fra i più costosi (circa 18milioni per sistemare frane e ripristini della pavimentazione), tutti con i progetti in corso: strada comunale via Battaglione Corbari per San Valentino, strada comunale di Santa Maria in Castello, strada comunale via Rocchigiana (la più lunga e impegnativa, con oltre 6milioni), strada comunale via Isola e via Carducci. La Società Consap gestisce in toto 3 progetti: fognature villaggio Monte Busca Ponte, viale della Repubblica e via Bachelet 22 per messa in sicurezza scarpata e reti di contenimento. Infine, l’Anas gestisce 3 progetti (per oltre 1 milione) con progettazione in corso: strada comunale di Querciolano, via Sarturano, via della Repubblica.

I tempi di ricostruzione dei progetti post-alluvione? Nessun rappresentante di Società o Enti ha fatto previsioni certe. Il sindaco Ravagli si è augurato che i lavori siano completati "entro un paio d’anni, anche perché in contemporanea stiamo affrontando la ricostruzione post-terremoto".