La vittoria delle suore Clarisse: “Riapriamo dopo alluvione e terremoto”

Dovadola (Forlì Cesena), 4 maggio 2025 – Montepaolo è un piccolo paese diffuso sulle colline tra Forlì e Faenza, dislocato lungo una strada comunale di 7 km che va da Dovadola all’eremo dove Sant’Antonio da Padova visse 15 mesi fra il 1221 e 1222.

È abitato da 20 famiglie, conta due ristoranti, una casa d’accoglienza per una ventina di disabili, diverse aziende agricole, la Fondazione dei Rosacroce d’interesse europeo e soprattutto ospita la comunità delle suore Clarisse dell’eremo santuario di Sant’Antonio.

Tutta la zona è stata colpita nel maggio del 2023 dall’alluvione della Romagna, che rese inagibile la strada comunale d’accesso, mentre il terremoto del 18 settembre successivo ha danneggiato molte strutture.

Qual è la situazione attuale? Per la strada facciamo il punto con il sindaco di Dovadola, per l’eremo santuario con la superiora del monastero e per il ‘paese diffuso’ con i promotori di un nascente ‘Comitato per Montepaolo’.

Spiega il sindaco, Francesco Tassinari: “La progettazione del ripristino totale della viabilità sulla strada comunale, per la quale il Comune di Dovadola ha speso 500mila euro frutto di donazioni, è in ritardo”.

Precisa Tassinari: “La struttura commissariale ha previsto 5milioni di euro, con la progettazione affidata alla Società Sogesid, che ha iniziato da poco la progettazione, come abbiamo appreso durante una recente riunione in Provincia. Ma occorre fare in fretta, perché i lavori dovrebbero essere eseguiti (almeno al 90%) entro giugno 2026, essendo fondi in gran parte del Pnrr”.

I lavori all’eremo santuario di Montepaolo sono stati più celeri. Racconta la superiora delle Clarisse, madre Mariangela Bagnolini: “In questi giorni la ditta Zambelli di Galeata ha tolto le impalcature esterne, perché sono stati conclusi i restauri al tetto, al campanile e ai tiranti iniziati nel luglio 2024, con una spesa di 350mila euro, frutto di fondi propri (130mila), donazioni dei fedeli (120mila) e contributo della Fondazione cassa dei Risparmi di Forlì (100mila). Anche grazie ai lavori a buon punto, è ripreso un buon flusso di pellegrini e turisti”. Restano le impalcature in una parte interna della chiesa, dove è al lavoro la ditta Felsina di Bologna per vari restauri, con una spesa di 150mila euro. A questo proposito commenta la superiora Bagnolini: “Speriamo che la ditta chiuda il cantiere entro i primi di giugno, perché vorremmo riaprire la chiesa completamente restaurata per la Festa di Sant’Antonio, il 13 giugno, con varie manifestazioni e partecipazione di amici che ci hanno dato una grossa mano, fra cui la celebrazione di due messe, alle 11 e alle 20, quest’ultima presieduta dal vescovo Livio Corazza”.

Per questi lavori occorrono 150mila euro, “che saranno coperti da contributi già richiesti ad enti, banche, Cei e fedeli”.

Il problema più urgente resta per tutti far partire i lavori di completo ripristino della strada. Spiegano a questo proposito i coniugi Silvia Campana e Gianni Piolanti, titolari dell’Osteria Il Casetto (chiusa per alluvione da maggio a ottobre 2023), a un chilometro dalla SS67, sulla strada per Montepaolo: “Stiamo fondando il ‘Comitato per Montepaolo’, formato da tutti gli abitanti, le aziende agricole, i due ristoranti, la casa d’accoglienza, la Fondazione Rosacroce e la comunità delle Clarisse, perché non possiamo più accettare che si vada così a rilento nella ricostruzione, col rischio di perdere i fondi perché non eseguiti entro i termini stabiliti”.

Insomma, gli abitanti di Montepaolo, che hanno visto tutti il docufilm a cura del nostro giornale ‘Ho visto il finimondo’ sulle loro dure disavventure, causa alluvione e terremoto, vogliono tornare al più presto a riveder le stelle sul loro paese diffuso sulle colline romagnole, fra Dovadola e Castrocaro Terme, piccolo balcone panoramico sulla pianura di Forlì e Ravenna, fino all’Adriatico.