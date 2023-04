Super lavoro per non perdere i fondi "Noi siamo nei tempi, altri no"

"La preoccupazione principale sulla conclusione delle opere finanziate dal Pnrr è il Sistema Paese. Noi a Forlì siamo molto avanti, ma in giro per l’Italia tanti comuni sono in difficoltà. Cosa accadrà quando sarà evidente che le scadenze del 2026 non potranno essere rispettate?". Vittorio Cicognani, assessore al bilancio, esprime così i propri timori relativi all’immane lavoro, rivolto a fare i progetti ed espletare gli appalti, per sfruttare l’opportunità Pnrr.

Si tratta infatti di un meccanismo complesso, fatto di progressivi step, che comporta una mole di burocrazia tutta italiana, ma che deve fare i conti con delle deadline stringenti: pena, la perdita dei fondi. Un primo passo, per esempio, riguarda i bandi che dovranno essere aggiudicati entro il prossimo 31 luglio; una ’tagliola’ che sta costringendo gli uffici comunali a un super lavoro.

A rendere più complicato il tutto, sono arrivati poi i nuovi aumenti dei prezzi richiesti dalle imprese, a loro volta esito di un sistema nazionale. "La variazione dei prezzi preoccupa nel senso che fa perdere ulteriore tempo – nota Marco Catalano, da alcuni mesi assessore con delega al Pnrr – . A tal proposito c’è la possibilità per i Comuni di accedere ai fondi, tramite richieste specifiche ai vari ministeri coinvolti. L’abbiamo fatto e speriamo di avere un riscontro".

Un punto di forza di cui l’amministrazione è orgogliosa, sono i tempi di pagamento nei confronti di fornitori e imprese. "A 17 giorni dalla fattura – sostiene Cicognani – . Sfido a trovare altri così solleciti". Molti sindaci e amministratori hanno dichiarato ai media che stentano a trovare le ditte per fare i lavori, perché ancora occupate con il Superbonus in edilizia. "Di recente abbiamo notato un miglioramento nella partecipazione alle gare – sottolinea Cicognani – forse a causa del blocco dei crediti del 110% imposto dal governo".

Non è un tema che susciti timori nella giunta forlivese invece il nuovo codice degli appalti. "Ogni semplificazione aiuta e va nella direzione giusta", è l’opinione di Catalano, la cui sensazione è condivisa dal collega Cicognani: "Sarà più facile portare a termine i progetti in cantiere".

fa.gav.