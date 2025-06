Superbonus, truffa da 146mila euro . Denunciata una società edile

Centoquarantamila euro sequestrati per una sospetta truffa relativa al bonus facciate. È il primo effetto di un’operazione avviata nei giorni scorsi dal comando provinciale della Guardia di Finanza nei confronti di una società forlivese operante nel settore edile; il tutto in seguito a una denuncia sporta dal proprietario di un albergo locale, che si era rivolto alla ditta in questione, per ristrutturare l’immobile proprio grazie alla prospettiva di poter usufruire dell’agevolazione fiscale legata al cosiddetto Superbonus. Ma i campanelli d’allarme hanno iniziato presto a suonare.

Innanzitutto, successivi rilievi delle Fiamme Gialle hanno evidenziato che l’amministratore della società incaricata dell’intervento avrebbe attestato falsamente l’inizio dei lavori, ancor prima di aver depositato presso gli enti competenti le pratiche necessarie per l’avvio degli interventi edili.

Non solo: a cantiere ancora chiuso, e avendo ricevuto il pagamento da parte dell’albergatore solamente di una quota-parte della somma finale, la stessa ditta avrebbe comunque richiesto le detrazioni fiscali previste dal Superbonus, ottenendo crediti d’imposta a quel punto fittizi per un totale di 146.889 euro. Questa somma sarebbe poi stata in parte monetizzata e in parte ceduta.

Tutti questi elementi sono stati sufficienti ai finanzieri per procedere alla denuncia dell’amministratore della ditta per i reati di truffa e indebita percezione di erogazioni pubbliche. Anche la società edile e il suo rappresentante legali sono ora oggetto di indagini, accusati di responsabilità amministrativa degli enti, in base a quanto previsto dal decreto legislativo 231 del 2001.

Tutto ciò non prima di aver sequestrato il denaro contante presente sui conti correnti della società per una cifra pari a 140mila euro, oltre a un terreno, due automobili, una motocicletta e crediti d’imposta che si ritegono indebitamente ottenuti, per un totale di 17mila euro.

Sofia Vegezzi