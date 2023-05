Superiori chiuse oggi Ieri vari sopralluoghi

Rimangono chiuse anche oggi tutte le scuole seondarie di secondo grado della Provincia. La decisione è stata presa in seguito al persistere di situazioni di criticità. Infatti, la viabilità locale risulta ancora limitata, con ancora numerose strade interrote e non percorribili. Inoltre, per quel che riguarda gli studenti che provengono dalla periferia, non in tutti i casi è garantito e possibile il raggiungimento degli istituti. Infatti, molti dei collegamenti tra i centri minori e il centro della città sono stati interrotti, a causa di frane già avvenute o che potrebbero verificarsi in questi giorni. Le lezioni verranno riprese regolarmente domani. Come previsto da un’ordinanza, le scuole colpite dall’alluvione rimarrano chiuse fino alla giornata di oggi. Ieri sono stati fatti alcuni sopralluoghi negli istituti interessati, elencati di seguito: plesso ’D. Raggi’ di Roncadello, plesso ’Vallicelli’, plesso ’Fiorini’, plesso ’Pettirosso’ di Villafranca, plesso ’Aeroplano’ di San Martino in Villafranca, la sede dell’istituto agrario ’Ruffilli’ a Roncadello, le scuole dell’infanzia ’M. Aloidi’ e ’Le Api’, le scuole primarie ’P. Squadrani’ e ’L. Tempesta’ e la scuola secondaria di primo grado ’G. Mercuriale’.

In seguito a queste verifiche, il Comune deciderà quali scuole riaprire, tenendo conto della possibilità di essere raggiunte da tutti gli studenti e dell’effettiva messa in sicurezza degli ambienti. Per esempio, la scuola primaria ’P. Squadrani’ risulta agibile, ma per problemi di viabilità ancora presenti nel quartiere Romiti, non è sicura la riapertura. Mentre a Roncadello, i locali scolastici sarebbero raggiungibili ma purtroppo l’acqua è arrivata anche in questi luoghi, danneggiandoli, quindi la messa in sicurezza potrebbe richiedere più tempo.