Superiori, la classifica. Scientifico primo davanti al Classico: i suoi ragazzi i migliori all’università

Eduscopio è il portale che può aiutare gli studenti e i genitori a scegliere la scuola superiore. Liceo o istituto tecnico? Università o lavoro? Ogni anno la Fondazione Agnelli stila una classifica, consultabile su www.eduscopio.it, con i dati aggiornati delle scuole che preparano meglio al mondo accademico o alla professione. I dati sono suddivisi per provincia e indirizzo di studio. Ad ogni istituto viene assegnato un punteggio secondo l’indice Fga che tiene conto sia della media dei voti sia della rapidità nel superare gli esami all’università. La novità di quest’anno è l’inclusione dei licei scientifici a indirizzo sportivo.

Nell’edizione 2024 di Eduscopio, la più recente delle tre coorti di diplomati presi in esame è quella dell’anno scolastico 2020-2021: studenti con un percorso scolastico condizionato dalla pandemia, da metà del quarto anno con il primo lockdown fino a quasi tutto il quinto anno. Anche se è difficile stabilire relazioni causali, questa campione potrebbe aver risentito dell’effetto Covid sui propri risultati al primo anno di università. Esplorando il portale Eduscopio.it, il liceo scientifico Fulcieri Paulucci De Calboli, indirizzo tradizionale, scalza di pochissimi punti il Liceo Morgagni, rimasto al primo posto della classifica negli ultimi due anni.

Gli studenti del Fulcieri sono quelli che tra tutti gli istituti cittadini raggiungono i migliori risultati all’università con un Fga di 78,64 a fronte di un 78,43 del Morgagni. Confrontando però i dati con gli altri licei scientifici, quello forlivese si posiziona davanti solo a Cesenatico e dietro agli istituti di Ravenna, Cesena, Faenza e Savignano sul Rubicone. Gli altri indirizzi del Fulcieri registrano tassi di Fga meno ‘brillanti’: le Scienze Applicate con il 76,39 e lo Sportivo con 64,23. I corsi di Scienze Umane e Scienze Umane economico-sociale del liceo classico Morgagni registrano un lieve miglioramento rispetto allo scorso anno raggiungendo rispettivamente il 59,51 e il 52,99 mentre l’indirizzo Linguistico con il 65,25 è fanalino di coda di tutti gli altri corsi della zona.

Si guadagna il gradino più alto del podio degli istituti a indirizzo economico che prepara meglio all’università il ‘Carlo Matteucci’ con un Fga di 56,86. Nonostante l’inflessione rispetto allo scorso anno (registrava il 58,08) resta davanti a Ravenna, Cesena e Faenza. Ragioneria può contare anche su un buon tasso di occupazione, il 63,5%, ma solo il 21,58 dei diplomati ha un lavoro in linea con la qualifica professionale.

Nel settore tecnico-tecnologico comandano anche per il 2024 l’Agrario ‘Garibaldi-Da Vinci’ e il ‘Nullo Baldini’ di Ravenna mentre le scuole ‘Marconi’, ‘Saffi-Alberti’ e ‘Baracca’ le troviamo rispettivamente al sesto (58,02), settimo (52,27) e penultimo posto (50,28) della classifica. Per quel che riguarda l’indice di occupazione dei diplomati che scelgono di lavorare resta saldo per il secondo anno consecutivo l’Istituto Artusi di Forlimpopoli con il 67,98% di cui il 43,32 con impieghi coerenti con il percorso di studi. Nel comparto tecnico-tecnologico agli ultimi posti nella classifica generale delle scuole superiori troviamo il ‘Baracca’ con il 35,96% seguito dal ‘Saffi-Alberti’ con il 50,8. Il ‘Marconi’ scende di ben cinque punti rispetto al 2023 mantenendo comunque un buon tasso di occupazione pari al 62,13%. Maglia nera per il ‘Ruffilli’, invece, che si colloca con il 56,11 per cento all’ultimo posto della classifica degli istituti ad indirizzo professionale-servizi.

Valentina Paiano