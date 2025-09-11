Superiori, telefonini spenti: "Serve ‘igiene digitale’": "A scuola nuove regole"

Il brusio si spegne, i quaderni si aprono, ma gli occhi di molti studenti continuano a scivolare verso lo zaino: lì dentro, lo smartphone resta spento per disposizione del Ministero dell’Istruzione. Dopo le scuole medie, ora anche alle superiori scatta il divieto d’uso in aula. L’obiettivo è duplice: proteggere la salute dei giovani e favorire una maggiore qualità degli apprendimenti. La novità, rispetto alla stretta dell’anno scorso, sta nel fatto che non sarà Roma a stabilire ogni dettaglio, ma saranno i singoli istituti a decidere come tradurre la norma in regole concrete.

Denis Ceccarelli, coordinatore psicopedagogico del centro di formazione Cnos Fap (i ‘Salesiani don Bosco’), mette in luce il doppio volto di questo strumento. "Lo smartphone è ormai parte integrante della vita quotidiana, strumento che unisce e al tempo stesso rischia di isolare". Se i dati internazionali confermano la bontà della scelta ministeriale, il passaggio pratico rischia di rivelarsi più complicato. "La misura apre degli interrogativi: da un lato il telefono è indispensabile per servizi e attività didattiche innovative; dall’altro gli insegnanti non hanno strumenti chiari per gestirne il ritiro, le scuole saranno costrette a definire nuove disposizioni interne".

Secondo Ceccarelli il punto non è tanto il dispositivo in sé: "Il nodo è educativo: un divieto imposto rischia di apparire agli occhi degli studenti come una forma di infantilizzazione, come se non fossero in grado di gestire la tecnologia in autonomia, mentre l’assenza di regole trasforma la lezione in una continua battaglia contro la distrazione. La sfida è trasformare il provvedimento imposto ‘dall’alto’ in un cammino condiviso con ragazzi e famiglie, capace di mostrare il valore del limite". Lo psicopedagogista sottolinea anche l’importanza di affiancare al veto un percorso di crescita. "La scuola non può solo proibire: deve promuovere una vera ‘igiene digitale’. Solo così il divieto potrà diventare occasione per insegnare ai giovani la libertà di qualche ora senza notifiche".

Un approccio che trova riscontro anche nelle parole di Rosanna Madonna, da poco nominata dirigente dell’Istituto Saffi-Alberti. "La scuola è, prima di tutto, un luogo di relazioni, educazione e formazione. L’uso responsabile di internet e dei social media non può essere efficacemente promosso attraverso politiche basate esclusivamente sul divieto. Al contrario, si tratta di una competenza che va costruita attraverso percorsi di formazione, già da tempo inseriti nei curricoli scolastici, in particolare all’interno dell’insegnamento di Educazione Civica".

Da qui l’impegno dell’istituto in una doppia direzione: "La scuola attraverso il lavoro dei propri organi collegiali sarà impegnata sul piano amministrativo, con la revisione del regolamento d’istituto e del patto educativo di corresponsabilità. E anche sul piano didattico, attraverso il rafforzamento di iniziative volte a responsabilizzare i giovani all’uso del digitale e alla consapevolezza dei rischi connessi".

Un lavoro che non può prescindere dal coinvolgimento dei genitori. "Confido fortemente nell’alleanza con le famiglie, affinché, insieme, possiamo costituire un presidio solido e condiviso per accompagnare gli studenti verso una crescita sana".