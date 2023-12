Supermercati nel mirino: "Logica speculativa, non c’è posto per tutti"

Un allarme che viene direttamente da chi gestisce supermercati: mercoledì l’amministratore di Cia-Conad, durante la presentazione del bilancio del gruppo, ha parlato di una "crescita frenetica, frutto anche di scelte urbanistiche non assennate". Uno scenario sul quale Luca Panzavolta si è espresso criticamente: "Non essendoci capacità attrattiva da fuori città di clientela per i supermercati, non credo che Forlì sia in grado di sostenere tutti questi punti vendita, per cui ci sarà una selezione". L’esempio che è salito alla ribalta proprio nei giorni scorsi è quello di Esselunga, il cui arrivo è previsto in via Ravegnana, dopo che già numerosi altri marchi hanno aperto nella parte nord della città.

Alle esternazioni di Panzavolta sono seguite le considerazioni delle associazioni di categoria. "La continua apertura di aree commerciali minaccia non solo i supermercati ma anche l’extra alimentare – interviene il direttore di Ascom-Confcommercio Alberto Zattini –. La programmazione commerciale forlivese degli ultimi 30 anni non ha seguito le logiche di offrire un servizio adeguato al consumatore, ma è figlia di una logica speculativa immobiliare,che non ha nulla a che vedere con il tema dell’equilibrio della rete distributiva. I risultati di queste scelte non saranno sostenibili". In futuro, dunque, si assisterà ad una selezione che vedrà almeno uno sconfitto: "Nel mercato non c’è posto per tutti e non solo per quanto riguarda il settore alimentare, rispetto al quale qualcuno salterà già in un futuro non molto lontano, specialmente con l’arrivo di Esselunga. Situazione analoga interessa anche l’extra-alimentare: tutte le catene in città propongono prodotti analoghi di fascia medio bassa, non alzando il livello qualitativo dell’offerta". Perplessità simili arrivano da Giancarlo Corzani, direttore di Confesercenti: "Da oltre dieci anni si stanno vedendo a Forlì gli effetti di una scelta scellerata fatta in passato dalle amministrazioni forlivesi che consentirono a negozi fino a 1.500 mq di aprirein ognuna delle oltre 90 aree validate nel territorio di Forlì, idonee ad ospitare medie strutture di vendita. Un errore colossale, che ha favorito situazioni davvero squalificanti, come la progressione delle realizzazioni adiacenti di via Bertini. C’è mercato per tutti in città? Certamente no. Ci saranno imprese che andranno in difficoltà sia tra le storiche che tra le recenti". Corzani poi fa riferimento a Esselunga, alla quale Confesercenti ha già sottolineato presunte irregolarità che riguardano la superficie di vendita: "Il mercato è libero, con l’unica condizione che si rispettino le regole urbanistiche che si è data una città, per quanto scellerate come quelle riguardanti l’urbanistica commerciale forlivese".