Sussidiarietà, incontro su dati ed esperienze

Domani dalle 10 nel salone comunale incontro per presentare il rapporto nazionale sulla ’Sussidiarietà’, con la partecipazione di Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione Sussidiarietà, Paolo Venturi, direttore di Aiccon, Università di Bologna, e gli interventi di esponenti delle realtà del territorio.

Il convegno offre l’occasione per "conoscere dati e riflessioni aggiornate, ascoltare esperienze concrete di chi, nel nostro territorio, sta già lavorando per costruire soluzioni nuove e sostenibili e Creare relazioni e immaginare insieme proposte per il futuro del welfare locale".

"In un contesto come quello odierno, dove le risorse pubbliche sono limitate e le sfide sociali sempre più complesse, è fondamentale attivare sinergie tra istituzioni, imprese sociali, volontariato e cittadini".