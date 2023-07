Svelata la nuova stagione Brillano grandi nomi, ecco tutti gli spettacoli

Rivelato l’atteso programma della prossima stagione al teatro Diego Fabbri. Tanti i grandi nomi protagonisti del nuovo cartellone tra cui ‘Mine Vaganti’ di Ferzan Ozpetek, adattamento del suo film con Francesco Pannofino in programma il 19,20,21 gennaio e Lodo Guenzi nel ‘giallo’ ‘Trappola per topi’ tratto dal libro di Agatha Christie l’1, 2 e 3 dicembre. Nella sezione ‘Comico’ abbiamo il romagnolissimo Giacobazzi con ‘Il pedone’ il 14 marzo e nel cartellone ‘Moderno’ ‘La mia vita raccontata male’, biografia divertente di Claudio Bisio il 9 aprile. Mentre al Piccolo Paola Turci sarà protagonista dell’autobiografico ‘Mi amerò lo stesso’ il 9 gennaio. Gli altri spettacoli per la rassegna ’Prosa’ sono ‘Maria Stuarda’ con Laura Marinoni ed Elisabetta Pozzi il 3,4,5 novembre segue Leonardo Lidi con ‘Zio Vanja’. Un grande classico di Giovanni Verga ‘Storia di una capinera’ va in scena il 9,10,11 febbraio.

Le atmosfere eteree di Federico Fellini rivivranno sul palco grazie a Monica Guerritore con ‘Ginger e Fred’ il 23,24,25 febbraio. In chiusura il divertente ‘Scusa sono in riunione...ti posso richiamare?’ interpretato da Vanessa Incontrada il 22,23,24 marzo. Per la sezione ‘Comico’ aprono Katia Follesa e Angelo Pisani con ‘Ti posso spiegare!’ (6 dicembre), si continua con il recital ‘20 di risate’ di Debora Villa (17 gennaio). Arriva sul palco anche Filippo Caccamo con ‘Le filippiche’ il 17 febbraio. Per gli appassionati di ‘Danza e Musical’: il celebre ‘Sister Act’ il 10 dicembre; si passa alle opere classiche con ‘Il lago dei cigni’ il 19 dicembre. Si conclude con ‘Rossini Ouvertures’ della Spellbound Contemporary Ballet il 20 febbraio.

Nella prossima stagione anche Angela Finocchiaro con ‘Il calamaro gigante’ il 7 marzo, si prosegue con ‘Ti racconto una storia’ letture semiserie con Edoardo Leo il 17 novembre. ‘Dioggene’ monologo con Stefano Fresi il 18 dicembre per finire con ‘Stupida show’ interpretato da Paola Minaccioni il 14 gennaio.

Al teatro Piccolo invece: Valeria Solarino con ‘Gerico Innocenza Rosa’ il 28 novembre e il 13 gennaio Giovanni Scifoni con ‘Fra’ – San Francesco, la superstar del Medioevo’. Si continua il 24 gennaio con Arianna Porcelli Safonov e il suo ‘Fiabafobia’ e si conclude con ‘Pojana e i suoi fratelli’ di Andrea Pennacchi il 19 aprile.

Gli appuntamenti dedicati ai piccoli iniziano il giorno dell’Immacolata con ‘Chi ha paura di denti di ferro?’. Secondo appuntamento con ‘I musicanti di Brema’ il 6 gennaio; ‘L’acciarino magico’ messa in scena per il patrono e infine ‘Peter Pan’ a carnevale. Fuori abbonamento troviamo ‘Felliniana’ della Compagnia Artemis Danza l’11 novembre; ‘Taxi per due’ con Barbara D’urso il 25 e 26 novembre.

La grande musica con Max Gazzè il 29 novembre; lo spettacolo di magia ‘L’illusionista’ di Luca Bono il 7 gennaio e infine il musical ‘Chicago’ il primo marzo.