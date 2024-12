Svetta su tutti il sindaco con 118mila euro

Come prevede la legge, anche sindaco e giunta sono tenuti a rendere pubblica la loro situazione patrimoniale. Il primo cittadino Gian Luca Zattini (foto) ha un reddito di 118.479 euro e una sfilza di proprietà immobiliari: il 25% di un terreno a Meldola, il 50% di tre fabbricati (due a Forlì, uno a Ravenna), il 50% di un garage a Ravenna, il 100% di un fabbricato e relativo garage a Forlì, il 16% di due fabbricati a Forlì, il 50% di un fabbricato e garage a Forlì, il 50% di un’abitazione a Forlì, il 25% di un fabbricato a Meldola e la stessa quota di un fabbricato classificato come rurale, sempre a Meldola. Il vicesindaco Vincenzo Bongiorno ha il 100% di un’abitazione, un’auto del 2020, 56 azioni della Bcc e una quota della Nuova Agape (reddito: 32.194 euro). L’assessore al bilancio Vittorio Cicognani ha un reddito di 73.839 euro; l’assessore all’urbanistica Luca Bartolini dichiara 44mila euro; ha poi una Clio del 2012, una Panda del 1984, una moto Suzuki del 2001 e una moto Ducati del 2007; Angelica Sansavini (welfare), ha un reddito di 66.926 euro, il 50% di una casa e un’auto del 2020; Emanuela Bassi (Pnrr): 19.568 euro; 60.452 euro è il reddito di Paola Casara (sviluppo economico); Kevin Bravi (sport e turismo): 80.614 euro e il 100% di cinque fabbricati (tre abitazioni e due garage); guida due moto (una del 1956 e una del 2018 e un’auto del 1960); ha il 100% delle quote della Jashmine srl e Revive (in entrambe è amministratore unico) e della Rue de Marie. Andrea Cintorino (grandi eventi e fiere): 65.634; Giuseppe Petetta (verde): 100% di una casa e comproprietà di due automobili (una del 2018, l’altra del 2020) e un reddito di 74.478 euro.