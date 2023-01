Svezzamento misto: uno studio sulla carica dei batteri buoni

Sono in grado di attivare la fermentazione (e, dunque, di favorire il processo digestivo) sia dei nutrienti contenuti nel latte materno, sia delle fibre derivanti dagli alimenti solidi. E la loro abbondanza nell’intestino aumenta quanto più è varia e diversificata l’alimentazione dei bambini. Si tratta di un gruppo di batteri benefici che diviene prevalente nell’intestino dei più piccoli durante lo svezzamento: la sua esistenza è stata scoperta da un team internazionale di ricerca composto, oltre che da studiosi del Mit di Boston e dell’Università di Harvard, dalla docente forlivese Paola Mattarelli, professoressa di Microbiologia agraria al Dipartimento di Scienze e tecnologie agroalimentari dell’Università di Bologna.

"Lo svezzamento è un periodo importante e delicato nella vita del neonato, perché le difese immunitarie offerte dal latte materno sono gradualmente sostituite dallo sviluppo di un’immunità ‘attiva’ individuale. In questa fase il microbioma intestinale risulta ampiamente coinvolto", spiega Mattarelli. Fra gli interessi di ricerca della docente spicca l’ecologia microbica del tratto gastrointestinale di esseri umani e animali: un oggetto di studio affascinante, ancora per molti versi inesplorato.

"Il latte materno ha un ruolo determinante nel plasmare il microbioma dei neonati", prosegue la docente. "In particolare, la componente di oligosaccaridi modula il microbioma intestinale – l’insieme dei microrganismi che popola il nostro apparato digerente – e la sua ‘coevoluzione’ con l’organismo del bambino: gli oligosaccaridi, infatti, vengono fermentati selettivamente dai batteri benefici intestinali. La fase dello svezzamento, con l’introduzione di cibi solidi associati al latte materno, arricchisce questo processo e può rivelarsi cruciale per la definizione della struttura e delle caratteristiche del microbioma".

Per comprendere in che modo lo svezzamento contribuisca a plasmare il microbioma – anche in relazione alle differenze nella dieta dei bambini in parti diverse del mondo – gli studiosi hanno seguito 267 bambini a Dhaka, in Bangladesh, dalla nascita fino a due anni di età. La maggior parte dei neonati è stata allattata esclusivamente al seno per i primi sei mesi e, in seguito, durante lo svezzamento, l’introduzione del cibo solido è stata sempre associata al latte materno. Proprio nel corso del periodo di svezzamento misto, gli studiosi hanno individuato nel microbioma dei bambini la presenza di un nuovo gruppo batterico, appartenente a una specie tipica del microbiota intestinale in buona salute. "Questo nuovo gruppo mostra la capacità unica di fermentare sia gli oligosaccaridi del latte materno sia le fibre derivanti dagli alimenti solidi", dice Mattarelli, "e interagisce con molte altre specie microbiche: è importante, dunque, per il metabolismo intestinale generale".

Poiché lo studio - pubblicato sulla rivista scientifica Cell - conferma gli effetti positivi dello svezzamento ‘misto’ sullo sviluppo del microbiota, il risultato ottenuto potrebbe portare alla messa a punto di diete e alimenti mirati, per rispondere, ad esempio, a casi di malnutrizione e favorire una crescita sana nei bambini.

Maddalena De Franchis