Sviluppo del linguaggio: incontro a Castrocaro con due psicologhe

Alle 20,30 nella biblioteca comunale Battanini di Castrocaro Terme e Terra del Sole secondo e ultimo appuntamento di ‘Parla con l’esperto’, sul tema dello sviluppo del linguaggio nel bambino. L’incontro, dal titolo ‘Parole per crescere’, è promosso dall’Amministrazione comunale e sarà condotto dalla psicologa e psicoterapeuta Gessica Borreca e dalla psicologa dell’età evolutiva Giulia Gagliardi. Le due professioniste, a confronto con genitori, insegnanti ed educatori, interverranno su un argomento estremamente attuale e molto sentito in seno alla comunità educante: come favorire lo sviluppo del linguaggio, quali sono i campanelli d’allarme e quando è il caso di rivolgersi a un logopedista. L’ingresso è gratuito.