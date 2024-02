Sviluppo di impianti di cogenerazione

Con l’erogazione di 46 milioni per interventi programmati dalla Regione in accordo col Ministero della Salute, è partito il piano per l’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale delle strutture sanitare emiliano-romagnole. Per quanto riguarda il Forlivese, l’Ausl Romagna ha in programma lo sviluppo dell’impianto di cogenerazione dell’ospedale Morgagni-Pierantoni (stesso intervento a Ravenna e Faenza, stanziati nel complesso 5,5 milioni di euro). Opere di riqualificazione energetica sono previste anche per la sede sanitaria di Forlimpopoli.