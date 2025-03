Svolta in viale Roma: "I volontari tornano a casa. Finita una parte di lavori"

La Croce Rossa di Forlì sta per tornare nella storica sede di viale Roma 26, che verrà inaugurata il prossimo 29 marzo alle 16. Un epilogo che neanche i più ottimisti avrebbero potuto predire a luglio dello scorso anno, quando l’associazione venne commissariata, dopo le dimissioni in blocco del consiglio direttivo, eletto appena un mese prima, lo sfratto dalla sede provvisoria di via Mellini, il fermo dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione della sede storica, oltre a un contenzioso a carte bollate con la cooperativa Taras per la gestione dei migranti.

Come sia stata possibile la svolta, lo spiega il commissario Emanuele Pignatiello che, a fine settembre 2024, aveva sostituito nello stesso ruolo Massimo Cavallone. "Abbiamo trovato la collaborazione delle ditte e degli artigiani che lavoravano sulla sede – spiega – nel cercare le soluzioni che ci permettessero di poter far fronte ai pagamenti. In pratica i lavori sono stati spacchettati in tre lotti distinti. Il primo, che si sta concludendo in questi giorni, vede la restituzione della sede su viale Roma restaurata. Il secondo lotto, al momento fermo, riguarda il progetto sulla palazzina di via Mellini dove era previsto un importante progetto sociale, con ambulatorio medico e stanze per i senzatetto. Il terzo, realizzato in parte, che ha visto la messa a norma della sala conferenze e degli uffici, in maniera che tornino operativi".

I volontari e i dipendenti potranno così tornare nella loro ‘casa’, una priorità che il commissario si era dato sin dal suo insediamento. "Questo è fondamentale per la vita associativa. Questo spacchettamento ci ha permesso di avere la sede a norma per l’accreditamento regionale, poter ospitare l’ambulanza, avere gli uffici per i dipendenti e gli spazi per le attività e la socialità. I volontari in tutti questi mesi hanno capito lo sforzo e si sono riavvicinati, ma avere i nostri spazi sarà tutta un’altra cosa".

La gestione contabile era quella che maggiormente preoccupava. "Al 28 febbraio abbiamo pagato tutto il pregresso che era dovuto per i lavori della sede – illustra Pignatiello –, i conti sono in ordine, anche se abbiamo dovuto fare dei sacrifici, mediare i contratti al centesimo. Ora, nei prossimi tre anni, bisognerà trovare le risorse per procedere con il lotto 2 e finire il 3, cioè l’installazione dell’impianto fotovoltaico sul tetto".

Sull’altro fronte, quello del contenzioso con Taras, il commissario ribadisce la disponibilità a sedersi per trovare un accordo. "I fondi necessari per sanare quella situazione sono stati accantonati, aspetto una telefonata". Il mandato di Pignatiello finirà il prossimo 25 marzo. "Spetterà ora al livello nazionale decidere, a seconda della relazione che ho presentato, se l’associazione è in grado di andare a nuove elezioni o se fosse necessario nominare un nuovo commissario". Tra le ipotesi in campo anche il prolungamento dell’incarico attuale per alcuni mesi.