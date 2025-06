Svolta Istituto dei tumori. Ufficiale: Luca Zambianchi è il nuovo presidente

Un cambio al vertice per vincere la sfida di riallineare i conti, in un contesto economico segnato dalla mancata copertura delle prestazioni erogate ai residenti romagnoli, escluse dall’accordo di fornitura con l’Ausl Romagna. In questo scenario, l’assemblea dei soci dell’Irst di Meldola, riunitasi ieri pomeriggio, ha approvato il bilancio consuntivo 2024, chiuso in pareggio, e ha rinnovato gli organi di direzione dell’Istituto.

La presidenza è stata affidata a Luca Zambianchi, forlivese, medico oculista di 68 anni, già componente del consiglio di amministrazione. Figura nota nel panorama socio-sanitario locale, ha diretto la casa di riposo ‘Pietro Zangheri’ ed è attualmente membro dell’assemblea dei soci della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. Zambianchi succede a Fabrizio Miserocchi (che resta presidente dello Ior) in carica da giugno 2023, ed è stato indicato dalla componente privata della società.

Sempre su indicazione della parte privata, entra nel consiglio di amministrazione anche Paolo Lucchi, già sindaco di Cesena e attuale presidente di Legacoop Romagna. Ricoprirà anche il ruolo di rappresentante dello Ior nell’assemblea dei soci. Le due nomine, già anticipate nell’edizione di mercoledì dal Carlino, sono state ufficializzate ieri dalla Regione. Insieme alle conferme di Savino Iacoviello, Mirella Falconi e Marzia Cavazza, in rappresentanza di Regione Emilia-Romagna, Ausl Romagna, Università di Bologna e Comune di Meldola.

Il nuovo assetto si completerà il prossimo 15 luglio, con l’arrivo della nuova direttrice generale Cristina Marchesi, che prenderà il posto di Lorenzo Maffioli, dimissionario. Marchesi, ricopriva la stessa carica all’Ausl di Reggio Emilia fino a gennaio scorso, quando è andata in pensione. Tra i punti all’ordine del giorno dell’assemblea non c’era in discussione il ruolo del direttore scientifico Nicola Normanno, figura che non viene nominata dai soci. Normanno, infatti, è stato assunto nel 2023 con un concorso pubblico a cui ha partecipato anche il Ministero della Salute.