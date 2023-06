Svolta nuovo carcere Si sblocca il cantiere E la Rocca di Ravaldino riaprirà alla città

di Marco Bilancioni

Quella di ieri può essere una giornata storica: il Consiglio di Stato ha pubblicato la sentenza, formulata in realtà un mese prima, che mette la parola ‘fine’ al lunghissimo stop del cantiere del nuovo carcere al Quattro. L’azienda che aveva perso il bando aveva vinto al Tar, ma l’ultimo grado della giustizia amministrativa ha sorriso alla prima aggiudicataria. A prescindere da chi sia il vincitore, è una notizia che sblocca in realtà due edifici, non solo uno: ovvero, Forlì avrà la sua casa circondariale alla periferia ovest (se ne parla da circa 15 anni) e libererà la rocca di Caterina Sforza alle porte del centro, dove oggi sono reclusi i detenuti.

La notizia della svolta è arrivata dal Consiglio di Stato al ministero delle Infrastrutture, che aveva emesso il bando per i lavori. Da lì, il viceministro Galeazzo Bignami ha poi informato il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini: "Davvero una buona notizia – esordisce il primo cittadino –. La prima cosa che farò lunedì sarà mettermi nuovamente in contatto col ministero delle Infrastrutture per capire se, pur a distanza di così tanto tempo dall’inizio presunto dei lavori, l’opera sia ancora finanziata". In sostanza, ciò che si cercherà di capire è se ci siano i soldi affinché il cantiere, dopo tanto tempo perso, possa ripartire immediatamente. "L’altro aspetto – aggiunge Zattini con prudenza – riguarda la progettazione: bisognerà valutare se quella originale sia ancora adeguata. In ogni caso, per noi è davvero un momento importante. Il nuovo carcere era stato il primo punto che avevo sollevato con il governo Meloni appena insediato".

Nell’opera da completare al Quattro, Zattini vede "una svolta non solo per i carcerati ma anche per la polizia penitenziaria e il personale del carcere. La Rocca poteva andare bene mezzo secolo fa, sappiamo che da anni si fanno grandi sforzi pur di mantenerla in condizioni di agibilità. Ed è un segnale importante sul fronte di un tema, non solo forlivese, come quello del sovraffollamento". Vicino al Quattro, in futuro, ci sarà anche un’uscita del nuovo tratto di tangenziale.

Zattini non si sottrae all’ulteriore implicazione: il futuro della rocca di Ravaldino, "anche se a pensarci ora c’è da farsi venire mal di testa...". In sostanza, il maniero che fu di Caterina Sforza tornerà fruibile dalla città. Parte della struttura che vediamo oggi è stata aggiunta col tempo per adeguare l’edificio rinascimentale alle esigenze di un penitenziario. Ma è tutto da vedere se si potrà intervenire e come. Negli ultimi anni il Comune ha lavorato per il bastione sud, dove trovano spazio le associazioni di rievocazioni storiche, e i camminamenti. Ma resta tutto il resto, che è di gran lunga la maggior parte. "Stiamo ragionando sull’ex zuccherificio Eridania, ma la Rocca è ancora più grande e dunque ancora più difficile da sistemare. Naturalmente occorrerà dargli un futuro e sarà vietato sbagliare perché un intervento del genere chiamerà ingenti risorse e dovrà essere poi in grado di vivere in maniera autonoma".

Un’occhiata ai tempi: se il cantiere del Quattro potrà partire immediatamente, il trasferimento dell’amministrazione penitenziaria da Ravaldino dovrebbe essere abbastanza veloce. Forse meno di un anno. A quel punto, il destino della ‘casa’ della Signora di Forlì sarebbe un tema per chi guiderà la città tra il 2024 e il 2029. "Per adesso, però, prendiamoci la sentenza del Consiglio di Stato, che è davvero molto attesa e positiva per noi".