Tac, prestazione effettuabile in ogni nostro punto

In merito alla lettera intitolata ‘La tac al torace? Appuntamento a maggio 2024’, pubblicata nell’edizione in data 22 gennaio sulle vostre pagine del Resto del Carlino, precisiamo quanto segue.

La prestazione segnalata dal signor Vittorio Girolimetti ha una connotazione di Azienda Usl della Romagna, ossia può essere erogata in tutti i punti aziendali, pubblici e privati in convenzione, che garantiscono gli standard qualitativi richiesti. Questo significa quindi che i tempi di attesa per la prestazione devono essere garantiti a livello aziendale e non di singola struttura.

Gli investimenti per lo sviluppo del sistema informativo, utilizzato nei dipartimenti di Radiologia per la visualizzazioni delle immagini radiografiche, permettono inoltre la consultazione in tutte le Radiologie dell’A-ienda Usl. Qualora l’indagine venisse erogata in Struttura Privata Convenzionata, la documentazione rilasciata (cd con immagini) può essere visionata dagli specialisti ospedalieri.

Nel caso in specie, dalle verifiche abbiamo effettuato risulta che, allo stato attuale, la prestazione di tac ad alta risoluzione è prenotabile nei tempi di attesa standard nel mese di febbraio 2023 presso la sede di Misano, e peraltro, ad oggi, la prima disponibilità in una struttura pubblica è prenotabile nel mese di marzo 2023 presso la sede di Novafeltria per la classe di priorità D (entro 60 giorni), oggetto della segnalazione, rispettando quindi i tempi di attesa nella normativa.

Va spiegato, infine, che la gestione delle metodiche Tc (Tomografia computerizzata) deve considerare la complessa organizzazione della prenotazione degli esami esterni, legata alla condivisione delle macchine Tc per gli accessi prioritari del Pronto Soccorso, che devono prevedere spazi di erogazione specifici.

Ausl Romagna

Direzione

del Distretto

di Forlì