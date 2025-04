Tagle e il legame con San Pellegrino: il cardinale filippino atteso a Forlì. “A meno che non diventi Papa...”

Forlì, 30 aprile 2025 – I corridoi vaticani sussurrano il suo nome tra i possibili successori di Papa Francesco ma il cardinale Luis Antonio Gokim Tagle, 67enne di origine filippina e pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, si prepara a un inedito pellegrinaggio nel cuore della Romagna. Infatti, il 24 maggio il porporato filippino raggiungerà Forlì sulle tracce di San Pellegrino Laziosi, co-patrono e protettore dei malati di tumore, la cui fama di taumaturgo è arrivata fino al sud-est asiatico. A meno che qualcosa non cambi la prossima settimana durante il conclave…

“La comunità filippina è molto devota al santo – spiega padre Roger Cabillo, priore alla guida della Basilica che porta il nome di Pellegrino in piazza Morgagni –. Per il cardinale sarebbe la prima visita a Forlì, lo aspettiamo per il 24 maggio. Ma se sarà eletto pontefice non potrà ovviamente partecipare perché avrà molti altri impegni”. Magari, però, la visita potrebbe essere solo rimandata e diventare ancora più importante, soprattutto per la città (l’ultimo Papa a visitarla fu Giovanni Paolo II nel 1986).

Secondo la tradizione, il frate forlivese, nato nel rione Campostrino intorno al 1265, guarì miracolosamente da una cancrena al ginocchio dopo una notte di preghiera davanti al crocifisso. Canonizzato nel 1726 da papa Benedetto XIII, il suo culto si è diffuso ampiamente, superando i confini cittadini, e nel 2026 ricorreranno i 300 anni dalla sua santificazione. Proprio in onore del compatrono, la città celebra annualmente, il 1° maggio, la tradizionale festa dei cedri con la benedizione degli infermi.

Il legame tra Forlì e l’arcipelago filippino affonda le radici in un gesto di fratellanza spirituale. Nel 1984, i pionieri dell’Ordine dei Servi di Maria portarono con loro una reliquia di San Pellegrino: un pezzo di costola grande quanto una falange, prelevata durante uno degli esami effettuati per valutare le condizioni del corpo del santo, proprio a Forlì. Questa donazione innescò una profonda venerazione, che ha portato alla nascita della parrocchia di Saint Peregrine Laziosi a Muntilupa, a circa 30 chilometri dalla capitale Manila, la città di cui Tagle è stato arcivescovo.

A coordinare e guidare il viaggio del cardinal Tagle in città sarà la guida Barbara Jean Urrutia Monti, che vive a Roma ma spesso accompagna i connazionali a Forlì, che è una meta importante per il suo lavoro: “L’itinerario è ancora in fase di definizione: comunque prevediamo la visita in giornata anche della Basilica di Sant’Apollinare e di San vitale a Ravenna, poi San Marino e infine il rientro a Roma in serata. Sarà insieme a un gruppo di circa una sessantina di religiosi. A Forlì celebrerà messa nella basilica di San Pellegrino, però non sarà aperta al pubblico. Verrà sicuramente invitato anche il vescovo Livio Corazza”.

Urrutia Monti ha raccontato che il porporato è attualmente concentrato sul conclave che inizierà il 7 maggio, motivo per cui anche la comunità filippina lo vede raramente in questi giorni. Nella chiesa di piazzetta Morgagni c’è anche padre Arnel Cauba, anch’egli filippino, che nel 2019 è stato uno studente del cardinale alla facoltà di Teologia di San Carlos a Manila. “Mi ha insegnato il sacramento e il ministero del sacerdozio. È una persona veramente modesta, con i piedi per terra e anche il suo modo di parlare è gentile. È facile entrare in sintonia con lui perché ha un approccio molto umano – ha ricordato il sacerdote, rievocando i suoi anni da seminarista –. Quando entrava in classe, iniziava con un sorriso, riusciva a catturare l’attenzione e il cuore di chi lo ascoltava. La sua umiltà la si percepisce anche dal fatto che indossa una semplice croce di legno che gli è stata regalata da un fedele”. Sulla possibilità di un futuro pontificato di Tagle, padre Arnel preferisce non esprimersi: “A decidere sarà lo Spirito Santo”.