Tagli ai mezzi della sanità, Cgil e Uil: "Inaccettabile, ora chiediamo un confronto serio"

I sindacati della Romagna si sono espressi sui tagli dell’Ausl che, all’interno di un ampio progetto di sviluppo del sistema di soccorso preospedaliero, dal primo gennaio 2023 investiranno il numero di auto medicalizzate nei territori di Rimini e Meldola: per la Cgil, "è evidente che un progetto di tale portata comporta ricadute sia sui cittadini in termini servizio che sul personale sanitario coinvolto, in particolare medici e infermieri. Non condividiamo né nel metodo né nel merito una scelta attuata senza un confronto tra le Organizzazioni Sindacali Confederali e di Categoria con la Conferenza territoriale socio-sanitaria e la Direzione dell’Azienda Ausl Romagna".

Le fa eco la Uil, che manifesta in una nota grande preoccupazione per la situazione in atto e chiede "un confronto sul sistema di sviluppo del 118 e dell’intera rete dell’emergenza urgenza in Romagna, così come è sempre avvenuto in occasione di rilevanti modifiche eo riorganizzazione dei servizi resi ai cittadini".

Stefano Baudino