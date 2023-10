Tagli al personale, Uil contro Ausl: "Organico, persi 521 posti in 2 anni"

Basta coi dei tagli alla sanità pubblica. Questa, in stringatissima sintesi, il pensiero della Uil territoriale di Forlì, che prende una durissima posizione – sia pure concilianti – contro la Ausl Romagna.

"La lezione impartita dalla pandemia e la necessità di recuperare liste di attesa lunghissime – è l’attacco della nota sindacale firmata da Enrico Imolesi, segretario territoriale, Michele Bertaccini, del settore sanità, e Angelo Rossi, dei Pensionati – non si concilia con la scelta di continuare a ridurre il personale. Rispetto alla fine del 2021, al 31 agosto del 2023 vi sono infatti ben 521 dipendenti in meno nella sola sanità pubblica romagnola".

Secondo la Uil "la tendenza continua ad essere negativa, molto preoccupante se la si mette in relazione alle difficoltà nella gestione dei turni di lavoro e alla garanzia di ferie e permessi, agli spostamenti da un reparto all’altro e alle centinaia di ore di straordinario richiesto, che sono segni inequivocabili di qualcosa che non funziona in un contesto peraltro nel quale malattie professionali, infortuni e assenze per malattia ordinaria sono altresì frutto di complessi carichi di lavoro e stanchezza psicofisica".

Per la Uil questi sono "tutti fattori che, oltre a denotare come oggi si debba investire di più sul personale, determinano situazioni di stress e stanchezza e difficoltà nel poter coniugare i tempi di vita con quelli di lavoro". Infine, "se si vuole salvaguardare la sanità pubblica, bisogna per prima cosa sostenere e valorizzare i dipendenti".

In giornata è arrivata la replica del direttore generale Tiziano Carradori: "Prendere a riferimento il 2021 significa truccare la realtà dei fatti. Dal 1° gennaio 2020 infatti, al netto della dotazione complessiva dovuta al Covid, l’azienda conta circa 1200 persone in più".