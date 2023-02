Tagli alla sanità: le scelte dell’Ausl e del Governo

Caro Ennio, si dice spesso che il problema è la mancanza di medici. Il direttore generale dell’Ausl Tiziano Carradori ha sostenuto più volte che l’auto medicalizzata di Meldola è saltata per questo. E considerando che ci sono stati bandi (deserti) per assumere, si capisce che da questo punto di vista non c’è raccolta firme che possa far cambiare la situazione. Se siamo in questa situazione è colpa del Governo? Sì, quello di Prodi o di Berlusconi (ne cito volutamente due di colori politici opposti), perché era molto tempo fa che la politica avrebbe dovuto accorgersi che saremmo arrivati a questo punto, se non si fosse allentato il numero chiuso nelle facoltà. Tuttavia, è ovvio che la nota si riferiva al Governo Meloni. Ma lo Stato, esattamente come la Regione, può stanziare soldi, non formare medici dall’oggi al domani. E i progetti forlivesi, come l’ampliamento del Pronto soccorso o l’apertura della Casa della Salute, sono stati annunciati da talmente tanto tempo che non basta il taglio delle risorse alla sanità per giustificare i ritardi: è evidente che ci sono state altre priorità. Magari legittime, ma siamo sempre lì: Forlì si sente trascurata. E penso che anche Carradori potesse gestire diversamente i tagli, almeno nel comunicarli: lo dimostra il ‘no’ unanime dei sindaci e l’inflessibile contrarietà di un primo cittadino che, in questi 4 anni, si è rivelato estremamente pacato come Roberto Cavallucci di Meldola.