Taglia il nastro la libreria Coop

Questo pomeriggio alle 18 al centro commerciale Puntadiferro è previsto l’arrivo di un nuovo negozio: non si tratta di un punto vendita dedicato all’abbigliamento o all’elettronica, infatti questa volta si inaugura la nuova libreria Coop (la seconda, dato che all’iper è già presente Ubik). All’incontro pomeridiano saranno presenti le scrittrici Tiffany Vecchietti e Michela Monti che firmeranno copie del loro libro ‘Brucia la notte’, appena uscito per Mondadori. Al taglio del nastro sarà presente la direttrice generale di ‘Librerie Coop’ Nicoletta Bencivenni. Domani alle 17 incontro con Andrea Barbi per la presentazione del suo libro ‘Mo pensa te!’.