Tagliandi da consegnare entro le 12 di lunedì 26

Si avvicina il rush finale dell’iniziativa del Carlino e dei partner, dedicata ai baristi del nostro territorio. Sulle pagine del quotidiano – sei volte a settimana, escluso il lunedì – abbiamo stampato un coupon come quello che si vede qui a fianco: toccheremo domenica 25 febbraio le cento uscite. Come ben sa chi ci segue, è sufficiente compilarlo con il nome del proprio barista del cuore (meglio se si esplicita anche il cognome, ma i tagliandi sono comunque validi) e quello dell’attività in cui lavora. Si possono votare tutti coloro che stanno dietro al bancone, sia in città che negli altri 14 comuni del comprensorio forlivese: titolari dell’attività o semplici dipendenti.

Poi bisogna far pervenire i tagliandi alla redazione del Carlino in via Regnoli 88. È possibile lasciare i coupon nella buchetta delle lettere, oppure si potranno inviare per posta, ma, in questo secondo caso, saranno conteggiate solo le buste arrivate in tempi utili: non farà fede il timbro postale. È possibile recapitare i voti anche tutti in un’unica soluzione, al termine dell’iniziativa.

L’ultimo tagliando sarà pubblicato tra poco più di una settimana, domenica 25 febbraio, e la consegna dovrà avvenire tassativamente entro le 12 del giorno successivo, lunedì 26. A quel punto la redazione procederà con un conteggio scrupoloso per individuare il barista più amato.

Attenzione: ogni tagliando deve essere compilato, non è sufficiente ritagliarlo. Né sono ammesse fotocopie. Naturalmente non sono validi tagliandi di altre redazioni o di edizioni passate: durante gli ultimi conteggi ne abbiamo trovati alcuni della redazione ravennate e li abbiamo esclusi. I primi tre in classifica riceveranno, oltre alla targa omaggiata dal Carlino, anche dei premi speciali offerti da Confcommercio ed Estados Cafè. Riveleremo la classifica finale da martedì 27 febbraio in poi, sempre sul nostro giornale.