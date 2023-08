Tajani e Bernini oggi in visita alla Caviro

Oggi a partire dalle ore 15,45 a Forlì e poi a seguire a Bellaria, si terranno una serie di incontri sul territorio che vedranno protagonisti i ministri Tajani e Bernini: "Offriremo dei momenti di confronto – spiega la deputata azzurra e coordinatrice regionale, Rosaria Tassinari – per dialogare con il territorio e diffondere le nostre idee e le nostre ricette per l’Italia e la nostra stupenda regione". Si inizia alle 15,45 presso lo stabilimento della cooperativa Caviro in via Zampeschi a cui seguirà un primo punto con la stampa e poi la visita dell’azienda. Alle 16,45 vi sarà un incontro con Maurizio Gardini, presidente nazionale Confcooperative, il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini e i dirigenti delle cooperative agricole e bancarie. Alle 17,30 la delegazione si sposterà per un incontro istituzionale a Bellaria-Igea Marina al Blue Suite Resort & Spa.