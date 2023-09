Talk show, ambiente e concerti. E sul palco sale anche Lella Costa

Il Festival del Buon Vivere parte alle 10 alla Chiesa di San Giacomo, con ’Bello Mondo. Clima, attivismo e futuri possibili’, incontro per capire quello che gli altri non vogliono capire, con Elisa Palazzi e Federico Taddia. Alle 16.30 al refettorio dei Musei San Domenico con Alea Ambiente si entra in classe con il progetto di educazione ambientale per le scuole dell’infanzia del territorio.

Alle 17, all’acquedotto Spinadello c’è ’Passi, parole e musica tra gli elementi della natura’, percorso che unisce arte e natura. Alle 17.30 si torna a Forlì, al Chiostro dei Musei San Domenico, per ’Il potere del linguaggio per una nuova ecologia delle relazioni’, workshop sul linguaggio e sul prendersi cura delle parole che utilizziamo nelle relazioni per un rinnovato benessere interiore e una inedita consapevolezza. La Co´cla di via Andrelini ospita invece alle 18 il talk ’La crisi climatica esiste, non è un unicorno’, con la fumettista Alterales. Alle 18.30 al refettorio dei Musei San Domenico si replica l’incontro ’Bello mondo. Clima, attivismo e futuri possibili’. Sempre alle 18.30 la Chiesa di San Giacomo ospita il talk ’La cura delle relazioni non ha età. Prendersi cura della terza età’, con Mauro Magatti (sociologo e economista) e Johnny Dotti (imprenditore sociale), sull’importanza delle relazioni, soprattutto fra e con gli anziani. L’incontro mira a innescare una riflessione sull’ambiente e su come risorgere dopo un evento traumatico come l’alluvione dello scorso maggio, a cura di Anap Confartigianato. Sempre alle 18.30, ma a Casa Artusi-Chiesa dei Servi di Forlimpopoli, ’Chi ben comincia… La salute inizia anche dalla prima colazione’.

Alle 21 alla Cittadella del Buon Vivere il concerto ’Memorial Gabriele’ con Arancia Meccanica Rock Band, Special Duet Plus, Angie Brown & Sugar Band, Ermanno Fabbri-Trio Blues Soul, Lorena Salis-Jazz Trio, Maurizio Castellucci e Daniela Graziani. Alle 21 alla Chiesa di San Giacomo c’è ’Insieme. La relazione che cura’, con la partecipazione dell’attrice Lella Costa.

Domani mattina dalle 9 alle 19 alla Fabbrica delle Candele ’Il valore sociale del cibo: workshop e attività di storytelling’, sull’importanza di un sano stile di vita. La Chiesa di San Giacomo ospita alle 10 il talk ’La crisi climatica esiste, non è un unicorno’, con la fumettista Alterales, mentre alle 10 il Cinema Verdi di Forlimpopoli propone ’La colazione: il primo pasto della nostra giornata’. Sempre alle 10 il refettorio dei Musei San Domenico ospita ’Lo stato di salute del volontariato. Fare rete tra gli enti del terzo settore. Ma quale rete?’ condotto dall’economista Stefano Zamagni.

