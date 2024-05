Tangenziale, cantiere eterno. Il fioraio di Vecchiazzano:: "Da mesi disagi e calo dei clienti"

I lavori per il tratto della tangenziale che passerà a ridosso dell’abitato di Vecchiazzano sono iniziati da mesi, "da dicembre, se si considerano gli scavi a via Ca Dolce per lo spostamento dei cavi della Telecom". Da allora, polvere, rumori, ruspe, strade chiuse non solo al traffico veicolare, ma, parzialmente, anche ai pedoni. Walter Maida, 59 anni, un figlio di 16 che frequenta l’itis, è un fioraio e da anni gestisce un piccolo esercizio al numero 4 di via Ca Dolce, "il Girasole, che si trova a tre metri dal cantiere".

E, a cento metri dal suo, c’è il negozio della moglie anche lei fioraia. I clienti si fermano per acquistare fiori da portare ai propri defunti, nel vicino camposanto. Ma, da quando sono iniziati i lavori, il fatturato è drasticamente diminuito. E non parla solo per sé Maida, ma anche a nome degli altri esercenti di quella zona: oltre alla moglie, un macellaio, la panetteria, la farmacia. "Le persone non passano più da questa parte, perché è troppo disagevole". Riferisce che a metà marzo sono rimasti 24 ore senz’acqua che per lui è fondamentale per poter irrorare le piante, mentre "Simone Agatensi, titolare della pasticceria omonima, quel giorno, ha rischiato di non poter preparare l’impasto".

"Mi rendo conto che questi lavori sono molto importanti per la città, ma, intanto, noi chiudiamo". Chiedono che sia loro riconosciuto un indennizzo "ma tra amministrazione comunale e Anas si rimpallano le responsabilità. Ad aprile ho incontrato il sindaco, che mi ha detto che non era al corrente di questa situazione. Ha detto che stanno realizzando un progetto che non è stato pensato dall’attuale amministrazione, che risale a trenta anni fa e ha aggiunto che per un eventuale risarcimento, la competenza è dell’Anas. Ma l’Anas – continua Maida – alla quale ho mandato diverse pec per informarli della situazione, non mi ha mai risposto". È stata poi la volta dell’assessore Petetta "che è venuto due volte a fare sopralluoghi, ma non ci ha dato una soluzione".

"Noi siamo autonomi e se non lavoriamo non andiamo avanti. Ci hanno detto che il cantiere andrà avanti almeno per un altro anno. Intanto, oggi, nel negozio – conclude Maida– è entrato un solo cliente".

Paola Mauti