Tangenziale ok Ancora chiusure notturne in A 14

La riapertura del pezzo di tangenziale verso Faenza nel corso della giornata di ieri ha dato respiro alla viabilità forlivese. Ora le criticità rimangono soprattutto nelle zone più coinvolte dagli allagamenti; la situazione è comunque in continuo divenire. Lunghe code si sono create ieri pomeriggio nel tratto della tangenziale fra il cimitero monumentale e Villanova, perché molti mezzi pesanti diretti verso Faenza escono dall’A14 per le difficoltà di transito in autostrada. A questo proposito, prosegue lo stop al traffico sull’A14 tra Forlì e Faenza (in entrambe le direzioni) dalle ore 21 alle 8, per consentire i lavori e il passaggio dei mezzi d’intervento.

Problemi ci sono poi a raggiungere Ravenna, perché la Ravegnana è chiusa all’altezza di Coccolia; qui il traffico è dirottato su un percorso alternativo. Altro snodo complicato è la Cervese, nei pressi dell’abitato di Caserma, interrotta a causa del cantiere per la costruzione del ponte sul Bevano. Chiusa anche la via Lughese dopo Villafranca in direzione Russi, a causa del crollo di un ponte.

In città la situazione più difficile è concentrata nelle strade nei pressi del fiume Montone. Non si circola tra il ponte di Schiavonia lungo viale Bologna fino a via Cava e su via Firenze fino all’altezza di via Ossi, per dare spazio ai mezzi di soccorso e ai volontari. Critica la situazione nelle vie Isonzo, Pelacano e in tutte le traverse di viale Bologna in entrambe le direzioni.