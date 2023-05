Tangenziale ok. Resta chiuso il ponte di Schiavonia

La viabilità cittadina ha subìto pesanti modifiche nei giorni scorsi a causa dell’alluvione, che ha interdetto il passaggio in diversi snodi, ma ora la tangenziale di Forlì è interamente aperta e percorribile. Anche il casello autostradale dell’A14 è sempre aperto in entrambe le direzioni, anche di notte.

Resta chiuso e interdetto al passaggio di mezzi e uomini non autorizzati, invece, il ponte di Schiavonia, dato che la situazione nei quartieri Romiti e Cava è ancora critica. Alcune aree di sosta della città sono state interessate dall’inondazione, ma sono numerose quelle aperte e agibili: fra queste il parcheggio in via Romanello, quello sopraelevato in piazza Montefeltro, piazza Dante Alighieri, piazzetta Conserva Corbizzi, zona duomo, piazza XX Settembre, piazza del Carmine e autorimessa Astra di Reale Saverio. Rimane completamente inagibile il parcheggio dell’Argine, dove sono in corso le operazioni di pulitura dal fango e di rimozione delle auto alluvionate. Tutte le aree di sosta della città sono comunque gratuite tutti i giorni e per tutte le ventiquattr’ore.

Per quanto riguarda le ferrovie, invece, ha riaperto interamente la linea ferroviaria Bologna-Rimini, quindi anche il tratto compreso fra Faenza e Forlì.