Tangenziale, si parte Al via i lavori per il tratto fino a Vecchiazzano

L’anello che cinge Forlì sta per chiudersi. Esattamente tra una settimana, il 22 giugno la tangenziale scriverà un nuovo capitolo, uno dei più importanti, perché inizieranno i lavori che porteranno l’infrastruttura a essere quasi interamente completata: il cantiere riguarderà infatti il cosiddetto terzo lotto, il tratto a sud della città, da via Placucci a via del Partigiano, dunque due quartieri molto popolosi come San Martino in Strada e Vecchiazzano.

"Si tratta di un tratto lungo 3,6 chilometri che fungerà anche da bretella fra la statale 67 e l’ospedale Pierantoni-Morgagni – ragiona la deputata di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri –. Ci saranno due svincoli, uno dei quali proprio per l’ospedale, due ponti e due viadotti. Inoltre, è stato trovato un tracciato alternativo dopo le proteste dei residenti di via Fratelli Cangini". Il costo dell’opera è di 173 milioni, la durata è stimata di circa tre anni e mezzo. Dunque, l’opera potrebbe essere completata tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027 (con questa seconda ipotesi più probabile). Si è sempre detto che sarebbe stato un intervento complesso e in effetti lo è perché pur in un tratto così breve occorrerà superare con dei ponti il fiume Rabbi, a sud dell’ospedale, e il Rio Vecchiazzano. Mentre il traffico dovrà correre sotto la città in corrispondenza dell’abitato di Vecchiazzano e di viale dell’Appennino. Si utilizzeranno invece dei viadotti in corrispondenza di via Placucci e via del Partigiano.

"È un risultato importante – spiega Buonguerrieri – che ci avvicina al completamento dell’intera tangenziale di Forlì, migliorando la qualità della vita e la competitività del territorio. Io e il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Galeazzo Bignami abbiamo seguito con grande attenzione il lavoro dell’Anas, per un’opera come questa che è centrale per il Forlivese". E sottolinea l’impatto positivo sul traffico cittadino: "Sarà drenato nella zona dell’ospedale, del ponte di Vecchiazzano e non solo".

Con il tratto che arriverà a via del Partigiano, la tangenziale est piega verso ovest, passando ai piedi delle colline forlivesi. Per chiudere l’anello occorrerebbe congiungersi con l’asse d’arroccamento a Villanova, al chilometro zero dell’infrastruttura, lungo la via Emilia. Succederà? "Sì. Al momento non si possono fare previsioni. Ma certamente il prossimo passo sarà la parte ovest del tracciato". Quello spicchio di città è interessato già da un cantiere prossimo alla partenza, quello del nuovo carcere al Quattro: "Con l’apertura della casa circondariale tanto attesa, l’ultimo lotto della tangenziale sarà indispensabile".

Cosa serve perché si verifichi? "Anas ha confermato la volontà, che è anche quella del viceministro Galeazzo Bignami. Andranno trovate le risorse. Da parte del governo c’è interesse, per cui quello relativo all’ultimo lotto non è genericamente una speranza ma un impegno".

Marco Bilancioni