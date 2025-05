Tangenziale, tamponamento e caos

Tre feriti non gravi ma caos con strada bloccata per alcune ore e forti disagi al traffico ieri verso le 11 sulla tangenziale nord. È il bilancio di un incidente che s’è consumato sulla corsia diretta a Faenza poco dopo l’uscita di San Benedetto all’altezza di un restringimento. Coinvolti tre mezzi. Secondo i riscontri, l’auto con a bordo le tre persone ferite avrebbe tamponato un camion frigo che a sua volta stava sorpassando un mezzo dell’Anas che procedeva lentamente per dei sopralluoghi. Sul posto anche l’elisoccorso da Ravenna. (Foto Frasca)