Tanta musica per il passaggio fra due anni. Domani concerti dal ‘Fabbri’ a Corniolo

Ultime ore per decidere cosa fare a Capodanno. Nessun evento pubblico in piazza Saffi, dove si potrà pattinare sul ghiaccio circondati dal videomapping.

SAN SILVESTRO NEI PAESI

A Bertinoro festa dalle 22 al Teatro Novelli con Denis Campitelli, che propone lo spettacolo ’Fat Jazz’, frutto delle poesie e dei racconti di Giovanni Nadiani; seguirà lo spettacolo musicale con gli Scaricatori (ingresso 25 euro). A Galeata in alto i calici in piazza Gramsci con la pista di pattinaggio sul ghiaccio, musica e stand della Pro loco; a Santa Sofia veglione al Teatro Mentore. A Terra del Sole festa ’Le Chateau Club’, con buffet dalle 21.30 (50 euro). Gruppo Alpini protagonista a Castrocaro con piadina fritta al pomeriggio e bruschette la sera. Il Capodanno a Rocca San Casciano vivrà il clou alle 23.30 in piazza Garibaldi attorno a ’E Zoc ed Nadel’ e veglione nell’ex Colonia Fluviale.

DOMANI IN CITTÀ...

Come da tradizione, la Banda Città di Forlì saluterà il nuovo anno con un concerto, domani alle 16, al Teatro Diego Fabbri, sotto la direzione del Maestro Roberta Fabbri. Durante il concerto di musica classica verranno eseguite musiche di Wichers, Rossini, Mancini, Micalizzi, Tckaikovsky, Verdi, Zacar, Abba, Morricone, Ivanovici, J. Strauss junior e senior. L’ingresso è gratuito.

... E NEL FORLIVESE

Spostiamoci in provincia. Un film muto con la colonna sonora di accompagnamento suonata dal vivo da un maestro di pianoforte, Filippo Pantieri, che darà corpo con il suo strumento all’accompagnamento musicale del film del 1924 ‘La palla n° 13 (Sherlock Jr.)’. Note che invaderanno nel buio della sala il teatro Verdi di Forlimpopoli dove oggi alle 17 verrà proiettato il film diretto e interpretato da Buster Keaton. Un unicum in provincia lo spettacolo proposto dal comune artusiano con la direzione artistica del Teatro delle Forchette. Ingresso 3 euro.

Il nuovo anno inizia a Corniolo e a Santa Sofia con due concerti jazz, grazie alla collaborazione tra l’associazione ’Dai de jazz’ e Comune. Domani ci sarà l’esibizione nella chiesa di San Pietro a Corniolo del ‘Tolga During Trio’ con Tolga During (chitarra), Enrico Pelliconi (fisarmonica) Pippi Dimonte (contrabbasso). Tolga nasce a Istanbul nel 1977 ma cresce in una piccola isola nel nord dell’Olanda. A diciotto anni si trasferisce ad Amsterdam dove scopre il Jazz e il Jazz Manouche di Django Reinhardt. Nel 1999 nasce, il ‘Tolga Trio’ con cui registra l’album Bohemia. Il cd riscuote un buon successo, tanto che il trio viene invitato a numerosi festival in Olanda e all’estero, tra quali il prestigioso Montreux Jazz Festival in Svizzera. Tolga dal 2005 si è stabilito in Italia. "Musica molto raffinata – precisano i curatori – di grande bellezza con arrangiamenti accattivanti ed improvvisazioni virtuose". Ingresso libero.

Giovedì alle 21.15 al Teatro Mentore di Santa Sofia sul palco il ‘Solis String Quartet&Sarah Jane Morris’ in ‘All You Need Is Love- Omaggio ai Beatles’ con Sarah Jane Morris (voce), Vincenzo Di Donna (violino), Luigi De Maio (violino), Gerardo Morrone (viola) e Antonio Di Francia (violoncello – chitarra – arrangiamenti). "Nato dalla traccia teatrale dello spettacolo ‘Ho ucciso i Beatles’, l’album/concerto ‘All you need is love’ si mantiene sulla linea di confine – aggiungono – tra classica e pop grazie alla rilettura musicale del Solis String Quartet che cerca e trova suono e ritmi accattivanti sfiorando il jazz e il blues nelle atmosfere vocali evocate, naturalmente, da Sarah Jane Morris, la cui impronta personale esclude ogni possibilità di imitazione passiva, privilegiando al contrario un racconto di straordinaria e coinvolgente originalità". Ingresso: 25 euro, 20 ridotto. Info e prenotazioni 349/9503847 – 340/5395208.