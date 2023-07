"Tante carenze Oggi l’esito cambierebbe"

Elisa Massa, consigliera comunale del Pd, cosa pensa del risultato del sondaggio del Sole 24 Ore?

"Penso che quel dato oggi non corrisponda alla realtà. In città ci sono presumibilmente 10mila alluvionati, il numero esatto non lo conosciamo, neanche il Comune lo conosce. Vorrei sapere quante famiglie alluvionate sono state interrogate. Inoltre, al momento della rilevazione, sul territorio ad aiutare la popolazione, c’erano i volontari, le associazioni e anche l’amministrazione comunale. Oggi non è più così".

Dunque pensa che, se si facesse a partire da ora, il sondaggio darebbe risultati diversi?

"Se si facesse da adesso a dicembre darebbe certamente risultati diversi".

Lei vive in un quartiere alluvionato ed è stata tra i volontari. È convinta che la percezione dell’operato del sindaco sia negativa?

"Vedo che i cittadini dei quartieri Cava, Romiti, Villanova sentono, sempre più, un forte senso di abbandono. Basti pensare che non ci sono stati momenti di incontro tra la popolazione e il sindaco o gli amministratori".

Ne avete fatto esplicita richiesta?

"Lo abbiamo chiesto più volte e ci hanno risposto che stavano raccogliendo le necessità. Ma i cittadini hanno bisogno di incontrare i propri amministratori. E, come se non bastasse, adesso hanno chiuso il Centro di distribuzione dei beni per alluvionati alla Fiera".

Cosa pensate di fare?

"In consiglio comunale ieri ho presentato un’interrogazione al riguardo: davvero non si capisce perché abbiano preso questa decisione, visto che dalle aziende c’è ancora la disponibilità a fornire i prodotti. Questa è un’ulteriore dimostrazione che non c’è un rapporto di vicinanza".

Paola Mauti