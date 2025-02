Tante iniziative nei circoli. Omaggio del sindaco a Saffi

Il Risorgimento Repubblicano organizza domani alle 10, al Circolo ’Antonio Fratti’ al Ronco, un’iniziativa in occasione della ricorrenza della dichiarazione della Repubblica Romana, il 9 febbraio 1849. Il primo intervento (ore 10.30) spetterà a Maurizio Casadei, poi ad Andrea Sirotti Gaudenzi sui valori della Costituzione della Repubblica Romana, a seguire Giorgio Passardi e il consigliere comunale Enrico Pieri; saranno poi ringraziate le sorelle Rosati per la donazione dei cimeli appartenuti al babbo Riccardo. La mattinata si concluderà con il pranzo.

Altri mazziniani forlivesi si troveranno, sempre domani (12.30), al circolo Endas di via Voltuzza 28, a Barisano. Saranno presenti oltre ai soci della sezione ’Giordano Bruno’, il professor Michele Finelli, presidente nazionale Ami, e altri ancora. Prima del pranzo saranno letti molti degli articoli della Costituzione della Repubblica e verranno consegnati i lumini da mettere sui balconi domani sera, come da tradizione. Partecipano alle celebrazioni i rappresentanti della Consociazione forlivese del Pri, con un’iniziativa, sempre domani, al Circolo Saffi in via Isonzo 119 con un incontro conviviale dal titolo ‘A pranzo tra amici’. Al termine tombola repubblicana (per prenotazioni: 340.5728233).

Domattina alle 11.30 è previsto anche un appuntamento istituzionale: il sindaco Gian Luca Zattini renderà omaggio a nome dell’Amministrazione Comunale alla memoria di Aurelio Saffi, triumviro della Repubblica Romana. Zattini porterà infatti porterà una corona commemorativa presso il monumento della piazza principale della città, intitolata proprio all’illustre repubblicano forlivese.