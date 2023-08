Tante promesse, ma aiuti solo dai volontari

[Segue dalla prima]

Io non ho risposte per confortarli, so che le cose da fare per mettere in sicurezza il territorio sono tante; non mancano molti mesi al ritorno dell’inverno e non siamo pronti, non conosciamo le tempistiche degli interventi di prevenzione e come dobbiamo reagire in caso di pericolo. Anche se l’opinione pubblica nazionale si sta concentrando su altri temi, la vita degli alluvionati e delle alluvionate, adulti e bambini, non è tornata alla normalità. Qui a Forlì i problemi sono ancora tanti: innanzitutto non c’è un censimento per capire in che situazione si trovano le famiglie alluvionate.

Abito in viale Bologna 23, il nostro condominio è stato duramente colpito dalla piena, per oltre 4 giorni abbiamo vissuto con 5 metri di acqua che dalle cantine e garage arrivava fino agli appartamenti del piano terra. Il nostro cortile e il cortile del condominio a fianco sono stati usati come punto per far confluire le acque aspirate dalle idrovore dalle altre zone alluvionate. Nessuno ci ha informato sui tempi e le modalità dell’operazione. Nessuno del Comune ci ha fatto visita per spiegare cosa stava accadendo. I condomini si sono dovuti attivare autonomamente per cercare aiuto, tra i volontari che passavano e i contatti. Nel mio caso ho trovate aiuto dalla scuola Saffi, amici e colleghi. Un grande aiuto è arrivato anche del comitato di quartiere. Dopo 5 giorni le idrovore sono state rimosse e grazie ai volontari siamo finalmente riusciti ad aprire i garage. Siamo rimasti inoltre più di 10 giorni senza luce. Il pagamento delle utenze è solo rimandato. Per pulire le case abbiamo usato acqua ed elettricità in gran quantità. Quei costi restano a carico nostro.

Nei giorni dopo l’alluvione è stato fondamentale l’aiuto dei volontari. Ma il silenzio dell’amministrazione forlivese si è fatto sentire. Mentre a Cesena venivano preparati luoghi per ospitare i volontari e le volontarie che arrivavano da fuori regione, a Forlì le persone si rivolgevano alle associazioni per chiedere come muoversi per poter aiutare. L’amministrazione forlivese non accetta le critiche. I danni stimati nel nostro condominio superano i 120 mila euro, solo per i primi interventi (caldaia e impianto elettrico parziale). Il governo ha promesso ristori al 100%, li stiamo aspettando.

Agnieszka Kleczynska