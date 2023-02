"Tanti ci cercano, non chiamateci affittacamere"

Attualmente in città ci sono quattro room&b, cioè affittacamere con colazione (la b indica la parola inglese breakfast): due sono al centro e altrettanti in zone più periferiche. Una di queste è ‘La corte Livia’, in corso della Repubblica 44. "Preferiamo non essere chiamati affittacamere, perché molti pensano che si tratti di una soluzione di scarsa qualità, risulta sminuente", esordisce il direttore Giordano Bruno D’Alesio.

La struttura in origine, oltre due secoli fa, era una scuderia e di quel periodo ha conservato i soffitti e parte dei pavimenti. C’è anche uno spazio all’aperto, un bel giardino utilizzato l’estate per servire la colazione. "Abbiamo inaugurato nel 2018 e siamo stati costretti a chiudere per la pandemia – continua D’Alesio –. Riaperto nel 2020, abbiamo registrato zero presenze per 180 giorni". Insomma, un avvio tutto in salita, come per tanti altri che hanno avviato l’attività negli ultimi anni. L’ambiente è molto gradevole. "Veniamo percepiti come hotel e questo comporta che il telefono squilla a tutte le ore". Tra il lunedì e il giovedì il grosso delle presenze è costituito da persone che pernottano in città per motivi di lavoro, nel weekend le prenotazioni riguardano soprattutto turisti. "Forlì è una città vicina a molte altre realtà: in questo momento abbiamo già il tutto esaurito per il periodo della Formula 1 a Imola. Nei mesi estivi, capitano anche turisti che fanno tappa a Forlì essendo diretti altrove". Il grosso delle prenotazioni è per uno o due notti, "ma capitano anche richieste per lunghi periodi, nel caso di persone che vengono qui per seguire corsi di aggiornamento".

Non è facile consigliare percorsi turistici in città a persone che restano solo per un giorno. Un suggerimento per l’Amministrazione comunale? "Sarebbe utile poter usufruire di applicazioni per gli smartphone che consentano di accedere a visite guidate alle principali attrazioni della città tramite, ad esempio, QR-code".

p. m.