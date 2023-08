Tanti si dimettono perché non trovano alloggi in affitto

Il direttore di Ascom Forlì, Alberto Zattini, nel commentare sui media i dati diffusi dalla Camera di Commercio sul boom delle dimissioni volontarie, definisce ’paradossale’ il quadro che emerge dall’elaborazione di dati Inps ma tutto sommato non riesce a ipotizzare una ragione del fenomeno. La realtà che emerge invece dal raffronto oggettivo sul territorio, confrontato con le informazioni assunte da residenti e conoscenti, unite ai riscontri con le agenzie immobiliari, racconta di un numero sempre maggiore di persone che lasciano il lavoro nel territorio forlivese anche a tempo indeterminato, poiché non riescono a trovare un alloggio in affitto. Dopo un periodo trascorso in situazione precaria, soprattutto giovani provenienti dal sud Italia, devono arrendersi alla impossibilità di trovare una sistemazione adeguata e sono costretti a lasciare un impiego anche a tempo indeterminato. Gli stessi sindacati di polizia, peraltro, di recente sui media hanno sollevato il problema rilevato per il personale trasferito o assegnato di trovare un appartamento in affitto chiedendo un tavolo di concertazione con la Prefettura.

D’altra parte è facile pensare che l’aumento auspicato e plaudito delle matricole presso i corsi di Medicina recentemente annunciato, veicoli la necessità non solo di trovare una sistemazione alloggiativa per gli studenti, i quali di norma condividono un appartamento ma anche per docenti e medici che invece avrebbero necessità di una soluzione abitativa autonoma. È difficile in sintesi pensare che la disponibilità alloggiativa possa crescere alla stessa velocità dei numeri delle richieste, quindi il rischio, oltre a quello della infruttuosa ricerca della casa che si estende verso il mare oppure verso i comuni limitrofi, riguarda un numero di pendolari che indirizza poi le risorse economiche e le imposte lontano da Forlì, città che invece investe per incrementare le presenze nei corsi universitari.

Raffaele Acri