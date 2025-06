‘Tapas in Costa’: cibo e musica a sostegno di Emergency

Prove di movida estiva in salsa forlimpopolese. Tutti i giovedì di questa che si preannuncia una torrida estate, via Costa sarà la meta di una piacevole passeggiata arricchita dalla bontà dei prodotti di tre locali che affacciano sulla via Burgerito, l’Alsir e Beer Street. L’iniziativa si intitola ‘Tapas in Costa’ e prevede che, a partire dalle 19, con un contributo di 15 euro si abbiano tre drink e tre tapas, mentre lungo la via risuoneranno le note con il concerto live dei Matabicho. L’iniziativa ha anche una valenza sociale. "Non dimentichiamo che, altrove, il rumore non è quello della musica - spiegano gli organizzatori -, ma quello della guerra, della paura, dell’ingiustizia. In occasione di questi appuntamenti, raccoglieremo fondi a sostegno di Emergency, l’organizzazione che dal 1994 porta cure gratuite, diritti e dignità dove ce n’è più bisogno. Dagli ospedali in zone di conflitto alle cliniche mobili in Italia, Emergency è accanto a chi non ha altra scelta. Tapas in Costa ci unisce. E questa volta può farlo ancora di più. Insieme, anche solo per un attimo, possiamo fare la differenza, con il cuore rivolto al mondo". La via sarà chiusa al traffico, è possibile parcheggiare in piazza Trieste o al parcheggio del Bersagliere.

ma.bo.