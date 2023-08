Tappa di Radioimmaginaria al Palasport Gli speaker incontrano i giovani colpiti

È partito il 21 agosto il tour di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, per incontrare i giovani dei paesi colpiti dalla calamità nel maggio scorso. Tra le tante tappe, ieri l’apecar anni 70 trasformata in radio itinerante è arrivata in piazza Matteotti a Santa Sofia mentre oggi visiterà il quartiere Romiti a Forlì; l’appuntamento è per le 11 al Palasport Villa Romiti in via Sapinia 40. Sarà possibile incontrare gli speaker, raccontarsi e avanzare richieste sulle necessità più urgenti dopo l’alluvione. Nel corso delle giornate del tour, gli speaker di Radioimmaginaria realizzeranno un reportage video e fotografico dei luoghi visitati e trasmetteranno da ogni tappa un episodio radiofonico con interviste ai coetanei incontrati.

Il tour terminerà l’8 settembre, dalle 16, al parco urbano di Forlì, duramente colpito dalla piena del fiume, insieme al presidente della Regione Stefano Bonaccini che si è reso disponibile ad incontrare i ragazzi per ascoltare le loro necessità. L’iniziativa di Radioimmaginaria è realizzata con il sostegno di UniCredit.