‘Tappeto’, in otto alla Regnoli 41

Alla Galleria Regnoli 41 di via Regnoli 52, Forlì, è allestita fino al 19 aprile una mostra collettiva di 8 artisti ispirata alla poesia ‘Tappeto’ di Giuseppe Ungaretti: ‘Ogni colore si espande e si adagia / negli altri colori/ Per essere più solo se lo guardi’ (questo il componimento di Ungaretti in questione).

Gli otto artisti (nella foto), ovvero Massimo Baldini, Silvana Cardinale, Cristian Cimatti, Paolo Graziani, Sergio Catitti, Barbara Spazzoli, Elisabetta Venturi e Massimo Galuppi, seguono ciascuno una personale forma espressiva che abbraccia vari linguaggi, dal figurativo all’astrazione e all’informale, ma senza rinunciare ad avvicinarsi alle opere degli altri artisti attraverso un percorso che unisce l’unicità alle relazioni con gli altri.

Orari di apertura: tutti i giorni dalle ore 16.30 alle 18.30

r. r.