Taras contro Croce Rossa: "Credito di 2 milioni, l’hotel è allo stremo". Il comitato: "Cifre inesatte"

È ancora polemica fra la Taras, la cooperativa che gestisce l’hotel Paradise Airport di via Fontanelle, e la Croce Rossa. Sul Carlino di martedì, il commissario del comitato forlivese, Emanuele Pignatiello, si diceva disponibile a sedersi attorno a un tavolo con la cooperativa per trovare un accordo, in merito al contenzioso sugli affitti non pagati dal Comitato. Nella struttura ricettiva del Ronco venivano gestiti i migranti.

Le parole di Pignatiello hanno fatto insorgere la Taras, con una nota: "Il commissario Pignatiello aveva dichiarato, in un altro articolo pubblicato il 15 novembre 2024, di aver trovato un accordo con Taras per una cifra di 780.000 euro, cifra che Taras avrebbe già accettato da diversi mesi, ma la cara Cri di Forlì ha pensato di abbassare l’offerta a 550.000 euro senza nessuna giustificazione logica. Ad oggi il debito nei nostri confronti ammonta a oltre 2 milioni di euro e vogliono offrirci meno del 25% di quanto a noi dovuto. Siamo stati portati allo stremo delle forze economiche".

Il 15 novembre era stato il portavoce di Taras, Massimo Capasso, ad annunciare l’accordo con il Comitato per la cifra di 780mila euro. La nota della cooperativa prosegue. "Oltre al debito di oltre 2 milioni di euro, la Croce Rossa sta ancora occupando un immobile senza averne titolo da oltre 6 mesi. Come se non bastasse, non pagare nulla da maggio 2024 ha portato la cooperativa a rischiare di perdere l’hotel per morosità. I dipendenti non prendono lo stipendio da oltre 10 mesi e rischiano la perdita della propria casa". La dirigenza di Taras si dice disposta a trovare un accordo "purché sia dignitoso e rispetti il lavoro della cooperativa, che ha sempre svolto in maniera professionale". Suggerendo anche al Comitato forlivese di iniziare a pagare per non aumentare il proprio debito, auspicando un intervento del livello nazionale della Croce Rossa Italiana: "Metta mano alla questione in maniera tempestiva, portando buon senso e professionalità, facendo crescere una nuova Cri di Forlì all’insegna della legalità".

I legali della Croce Rossa forlivese hanno scelto di rispondere, a loro volta, con una nota scritta dei loro legali: "Riteniamo che le questioni relative alle pendenze economiche con la società Taras, attualmente al vaglio dell’autorità giudiziaria, debbano essere risolte nelle sedi e con le oppurtune modalità e, dunque, attraverso una decisione giudiziale che faccia piena luce sulla vicenda oppure tramite un accordo tra i legali. Consideriamo inopportuno che la stampa venga coinvolta in una trattativa che dovrebbe rimanere privata, oltretutto riportando dati non corretti, e che sia strumentalizzata per il raggiungimento degli obiettivi economici di una delle parti. Ribadiamo in ogni caso la volontà di raggiungere un accordo risolutivo della vicenda nelle sedi preposte". I "dati non corretti", secondo la Croce Rossa, sono relativi alle somme di denaro menzionate dalla controparte. Nei giorni scorsi, Pignatiello aveva annunciato la prossima inaugurazione dei lavori presso la sede di viale Roma, frutto di un accordo con le imprese edili: quel cantiere era un altro dei nodi economici che il sodalizio si era trovato a dover gestire.

Matteo Bondi