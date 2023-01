Targa e mosaico in ricordo di ’Happy’

A due anni dalla prematura scomparsa di Maurizio Lentis, infermiere e donatore 46enne dell’Avis di Forlì, resta vivo il ricordo delle sue qualità umane e professionali. Perciò l’Avis di Forlì gli ha intitolato la sala prelievi presso l’Unità di Raccolta dell’ospedale Morgagni-Pierantoni. Per lo staff e per la città è stato un momento di forte commozione, al quale hanno partecipato Roberto Malaguti, presidente Avis Forlì, Alessandra Ascari Raccagni, presidente del Consiglio Comunale, il dottor Paolo Masperi, direttore del presidio ospedaliero, insieme ai familiari, agli amici e allo staff dell’Avis. Il giorno scelto non è casuale: oggi infatti sarebbe stato il compleanno di ’Happy’ come lo chiamavano gli amici. In aggiunta alla targa, un mosaico che lo ritrae, realizzato dalla compagna Daniela Gatti.