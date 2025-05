Tarocchi e cartomanzia da scoprire

Un gioco di carte dalle origini antiche; una tradizione divenuta, nel corso dei secoli, strumento della cartomanzia. Sarà dedicato alla storia e alla simbologia dei tarocchi la conferenza alle 17,30 al Collegino Grifoni, in via San Pellegrino Laziosi 38, tenuta da Claudia Luca, si concentrerà sul tema degli ‘Arcani Maggiori’ (22 carte che rappresentano i trionfi, le virtù e i vizi, le forze e debolezze dell’uomo), con un focus sulla carta del ‘Matto’ e su quella del ‘Mondo’. Noti anche con il termine ‘Trionfi’, gli Arcani Maggiori formano una narrazione tale da condensare in sé tutte le esperienze che un essere umano può vivere nell’arco della propria esistenza. Merenda a tema. Costo di partecipazione: 8 euro. Info e prenotazioni: 339.8449314.