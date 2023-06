Tartarughe marine a rischio, volontari in prima linea

I volontari della sezione Enpa di Meldola sono stati tra i protagonisti del recupero prima e della liberazione poi della tartaruga caretta caretta di nome Stella. La giovane tartaruga che era spiaggiata qualche mese fa per via di un amo al quale era rimasta impigliata è stata liberata sabato alle 11 a Lido degli Estensi da donne e uomini della Fondazione Cetacea, Delta Rescue e Enpa Lagosanto e dall’Enpa di Meldola. Inizialmente era stata trasportata al centro cetacei di Cesenatico e poi di Riccione e dopo un recupero di 2-3 mesi il presidente della Fondazione Cetacei di Riccione Sauro Pari ha deciso che era il momento di restituire la libertà a Stella.

Così è stato e, dopo una breve spiegazione del professor Pari ai numerosi curiosi che si erano avvicinati, Stella è partita verso le acque dell’Adriatico. "E’ stata un’azione congiunta positiva di tanti attori – chiarisce il consigliere dell’Enpa meldolese Leonardo Poli – e nei prossimi mesi le aree di nidificazione dei nidi di caretta caretta saranno segnalati e controllati periodicamente anche dai nostri volontari a turno. La sezione di Meldola ha iniziato ad occuparsi del recupero delle tartarughe marine spiaggiate – aggiunge – dopo che alcuni volontari avevano seguito un corso abilitante tenuto dalla Fondazione Cetacea a Lagosanto. Purtroppo l’alluvione ha causato un aumento drastico di moria di tartarughe e delfini – aggiunge –. Solo nella giornata in cui stella veniva liberata 3 altre tartarughe ed un delfino venivano rinvenuti spiaggiati nei lidi ferraresi e ravennati". La sezione di Meldola ha quindi deciso di inserire nel corso di primo soccorso animali, che inizierà l’8 settembre (doveva iniziare a giugno ma l’alluvione ha dilatato i tempi) anche una lezione informativa sul comportamento da tenere se si dovesse rinvenire una tartaruga o un mammifero marino spiaggiati, lezione che verrà tenuta da un biologo marino.

"Chi poi volesse partecipare attivamente ai recuperi – conclude Poli – potrà partecipare al corso abilitante di una giornata con esercitazioni pratiche e lezioni teoriche. L’opera di sensibilizzazione verso la protezione degli animali sia marini che terrestri si rivolge anche ai più piccoli, sarà per loro possibile, infatti, completare l’album delle figurine i Cucciolotti venendo presso la sede dell’Enpa tutti i mercoledi pomeriggio o i sabato pomeriggio, dalle 16 in poi, dove potranno trovare e scambiare le figurine mancanti e ricevere un piccolo regalo". Per informazioni: [email protected] o telefonare al numero 392.4531485 o 350.9047935.

Oscar Bandini