Tassani fra i suoi ‘Tempi appena trascorsi’ e la figura di Tittoni, ministro di Giolitti

Giovanni Tassani, assessore alla cultura negli Anni Novanta coi sindaci Sauro Sedioli e Franco Rusticali, ai tempi delle grandi scelte sul riordino della città anche nel settore culturale in tema di musei (il San Domenico) e teatro (il Diego Fabbri), è da sempre, come studioso, sensibile alla storia della città e della Romagna, che più volte ha posto in relazione, nei suoi libri e saggi, alla storia nazionale ed europea.

In questi giorni sono usciti due suoi volumi. ll primo ‘Su tempi appena trascorsi. Esperienze, connessioni, dettagli’ è edito dalla casa editrice forlivese Una Città. Il secondo ‘Tommaso Tittoni. Politica estera e dibattito politico in età giolittiana’, è stato pubblicato dalle romane Edizioni di Storia e Letteratura. Due libri diversi, ma entrambi densi di notizie, di fatti storici e culturali.

"Il primo – spiega Tassani – raccoglie miei saggi, interviste, articoli e recensioni e l’ho pensato, qualche mese fa, come bilancio e vetrina di venticinque anni di studi, dal ’98 al ’23, per rispondere alla domanda se ho prodotto qualcosa di utile, in termini di conoscenza e curiosità storica, per la comunità, i miei amici e i potenziali lettori".

Molti temi del libro riguardano argomenti culturali, l’avvicendarsi delle generazioni nella storia nazionale, vicende legate a correnti politiche, a destra come a sinistra. Altri sono in qualche modo forti motivi per attirare attenzione su temi ed eventi forlivesi rilevanti, come nel caso del Fondo Dreyfus raccolto a fine Ottocento da Raniero Paulucci di Calboli, padre di Fulcieri, o di un autore di teatro come Diego Fabbri.

Un libro, questo, che ha attirato l’attenzione di firme importanti che hanno sottolineato la qualità di Tassani come ricercatore e la sua onestà intellettuale. "Su questo libro ho avuto grande soddisfazione – ha aggiunto Tassani –. Francesco Perfetti, neopresidente della Giunta storica nazionale, ha voluto sottolineare la mia scoperta, tanti anni fa, dell’ importantissimo archivio di Paulucci di Calboli, che attende la sua giusta valorizzazione in campo nazionale". Il libro, dopo che a Roma, è stato presentato giorni fa in città con grande partecipazione di associazioni e di pubblico.

Il secondo libro è su "Tittoni, ministro degli Esteri di Giolitti nella prima decade del Novecento". Il libro su Tittoni fu richiesto a Tassani una decina di anni fa, dopo che i suoi discendenti ebbero letto la biografia di Giacomo Paulucci scritta appunto da Tassani. Ed è nato così il primo di due volumi. "L’età di riferimento è quella della problematica Triplice alleanza dell’Italia con Austria e Germania e delle contese nel Mediterraneo e soprattutto nei Balcani – spiega Tassani –. Tittoni ebbe strette relazioni, come ministro degli Esteri, sia con Alessandro Fortis, ministro e presidente del Consiglio, che con Raniero Paulucci, dapprima segretario d’ambasciata a Parigi, poi ministro plenipotenziario a Lisbona".

Il libro viene presentato oggi nella prestigiosa cornice alla ‘Biblioteca Giovanni Spadolini’ del Senato; poi il 2 dicembre, a Desio dove Tittoni possedeva una villa ove riceveva i colleghi ministri degli Esteri; infine il 4 dicembre al Campus dell’Università a Forlì. Il libro è stato donato da Tassani, assieme al precedente, alle Biblioteche comunali e Collezioni Piancastelli che hanno sede nel Palazzo del Merenda.

"Vorrei segnalare – polemizza infine Tassani – la noncuranza con cui l’amministrazione comunale tratta gli Istituti culturali forlivesi nella parte bibliotecaria e archivistica. Non esiste da anni un dirigente per questi comparti, che se valorizzati potrebbero sfidare le altre città romagnole per ricchezza di patrimonio e che sono in realtà ‘sgovernati’".