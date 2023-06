Tassinari: "Cantieri sbloccati, un’ottima notizia Benefici per detenuti e polizia penitenziaria"

"Lo sblocco dei cantieri per la costruzione del nuovo carcere di Forlì, nella zona del Quattro, è una buona notizia, in base al parere definitivo del Consiglio di Sato su un contenzioso che teneva bloccati i lavori dal 2019". Lo sostiene la deputata di Forza Italia e coordinatrice azzurra regionale dell’Emilia Romagna, Rosaria Tassinari, "Risolvere il sovraffollamento delle carceri è un vantaggio per il benessere e la rieducazione dei detenuti, ma anche per il lavoro di tutti quelli che vi operano, dalla polizia penitenziaria a tutto il personale carcerario". Il nuovo carcere risponderà ad una vita carceraria adeguata alle leggi e alla nuova concezione della pena e della riabilitazione delle persone che si trovano a dover scontare la pena.