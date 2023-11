Tassinari fa da garante: "Presto arriverà lo stato di emergenza"

"La richiesta di stato di emergenza nazionale, avanzata al Governo dal presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini lo scorso 3 ottobre, è stata presentata a Palazzo Chigi dal capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, e dovrebbe essere posta all’esame del prossimo Consiglio dei ministri già da questo venerdì, il 3 novembre".

Lo comunica la deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia per l’Emilia Romagna, Rosaria Tassinari. Che precisa: "Mi è stato comunicato che l’istruttoria è completa e che manca solo l’approvazione del Consiglio dei ministri". La deputata azzurra fa sapere "di essersi interessata fin dall’inizio della situazione delle popolazioni terremotate e sfollate a causa delle scosse sismiche del 18 settembre". E aggiunge: "Ho partecipato alla riunione di Rocca San Casciano per la costituzione del Comitato per la Ricostruzione, fondato dagli sfollati, riferendo loro quello che stavo facendo a Roma per giungere alla dichiarazione di stato di emergenza nazionale da parte del Governo". La deputata azzurra forlivese conclude: "Spero che questa settimana sia la volta buona, perché le famiglie sfollate, specialmente a Tredozio e Rocca, hanno bisogno di non sentirsi abbandonate dallo Stato e dalle istituzioni pubbliche, mentre chi ha avuto la casa, l’azienda o l’attività danneggiata attende gli aiuti che gli spettano in questi casi". L’interessamento e la comunicazione della deputata forlivese Tassinari, sull’urgenza della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, è solo l’ultimo intervento del genere, come hanno già fatto più volte anche gli altri deputati romagnoli, Alice Buonguerrieri di Fratelli d’Italia e Jacopo Morrone segretario della Lega Romagna, nonché la sindaca di Tredozio, Simona Vietina.

La richiesta al governo della Regione Emilia Romagna si basa su una prima stima di 100milioni di danni ad abitazioni e attività produttive e dei costi per l’assistenza alla popolazione in provincia di Forli-Cesena. Ammontano ad oltre 65 milioni di euro i danni ad abitazioni e attività produttive, cui vanno sommati 33,4 milioni per il soccorso, l’assistenza alla popolazione e gli interventi di ripristino della funzionalità e dei danni degli edifici pubblici. Su 205 verifiche effettuate dai vigili del fuoco e tecnici regionali, 94 edifici sono risultati inagibili, 60 agibili e i rimanenti parzialmente o temporaneamente inagibili. In questi edifici dovrebbero rientrare anche le numerose chiese chiuse, mentre sarebbero esclusi tutti gli interventi sui beni culturali. La richiesta di riconoscimento dello stato di emergenza nazionale ha la durata di 12 mesi ed è contestuale all’individuazione delle prime risorse finanziarie necessarie all’esecuzione degli interventi più urgenti e alle attività di assistenza. I comuni interessati sono Tredozio (il più colpito, con 109 edifici inagibili e 158 sfollati), Rocca San Casciano (con una trentina di edifici inagibili e 60 sfollati), Castrocaro Terme e Terre del Sole, Modigliana, Portico e San Benedetto, Premilcuore, Dovadola, Galeata, Predappio, Meldola e Bertinoro.