Tassinari (FI): "Vicina come donna". Gozzoli (Pd): "Inqualificabile". Lo Giudice (Ugl): "Da perseguire"

Continuano gli attestati di solidarietà ad Alice Buonguerrieri, deputata FdI vittima di un attacco sessista nella pagina social ‘Zattini’s Angels’. "Episodi come questo non hanno nulla a che vedere con il confronto politico, ma rappresentano un linguaggio violento e discriminatorio che non può essere tollerato – commenta Rosaria Tassinari, deputata FI –. La politica deve essere confronto di idee e di programmi, non arena di insulti sessisti. Colpire una donna per il solo fatto di essere donna è un atto vile che umilia non solo la persona, ma le Istituzioni tutte. Sono e sarò al fianco di Alice, come collega parlamentare e come donna, perché chi sceglie di impegnarsi per il bene comune deve poterlo fare in un clima di rispetto e di civiltà". La coordinatrice regionale degli azzurri chiede che le autorità competenti facciano piena luce sull’accaduto: "l’anonimato non può e non deve diventare il rifugio di chi pensa di poter insultare impunemente".

Dopo le dichiarazioni del segretario territoriale del Pd Forlivese, Enrico Monti, e dell’assessora alla cultura regionale, Gessica Allegni, anche la federazione del Partito Democratico cesenate interviene sul post incriminato. "Da uomo e da segretario di federazione del Pd cesenate – spiega Matteo Gozzoli – condanno fermamente un contenuto inqualificabile che nulla aggiunge al dibattito politico, ma anzi alimenta una cultura misogina che non può trovare spazio nei nostri giorni".

Sul caso si esprime anche il segretario di Ugl Romagna, Filippo lo Giudice. "Questo squallido atto è la prova di come sia ancora diffusa una mentalità maschilista secondo cui a una donna si associano pensieri a sfondo sessuale anziché riconoscerne le doti professionali e politiche ampiamente dimostrate ogni giorno sul campo – afferma –. Il diritto di dissentire è consentito, ma in questo caso si tratta non di una critica sana, bensì di un’offesa vigliacca che merita di essere perseguita. E bene ha fatto Buonguerrieri ad annunciare che ricorrerà alle vie legali per tutelare la sua dignità e reputazione e la sua immagine pubblica e politica".