Tassinari: "Fondi anche dal ministero degli Esteri"

"Per quanto riguarda i fondi destinati agli interventi per l’alluvione, oltre a quelli stanziati prontamente dal governo, anche dal ministero degli Esteri grazie all’impegno del ministro Antonio Tajani è arrivato un importante contributo". Lo afferma in una nota Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia, che specifica: "A oggi sono state approvate 29 operazioni, per un ammontare di 11,6 milioni di euro, destinati alla copertura dei danni direttamente causati dalle alluvioni. Le aziende beneficiarie sono 18 micro e piccole imprese (4,7 milioni), 6 medie imprese (2 milioni) e 5 Mid Cap (4,9 milioni), localizzate nell’area ravennate più tre di Forlì e una riminese. La Simest – società di Cassa Depositi e Prestiti – ha in istruttoria ulteriori 18 richieste di ristoro di aziende colpite dall’alluvione, per circa 6 milioni di euro. Contestualmente sono state attivate dall’Ice, l’agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, linee di intervento per un valore di 5 milioni in misure straordinarie, operative fino a maggio 2024, a sostegno delle imprese. Questo per ricordare – conclude Tassinari – che il governo sta facendo il massimo. Dagli altri solo inutili e sterili polemiche".