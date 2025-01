Tassinari "Forlì e Cesena, basta campanili"

Forza Italia "continuerà a lavorare per promuovere il dialogo e la collaborazione tra le amministrazioni locali", così da superare "questa logica del campanilismo che poteva andare bene negli anni Sessanta, quando esistevano programmi televisivi come Campanile Sera, condotto da Mike Bongiorno, che metteva in competizione due comuni, uno del nord e uno del sud". Rosaria Tassinari, parlamentare di Forza Italia, chiede una pacificazione agli amministratori forlivesi e cesenati, che se le stanno dando di santa ragione su Fiera, Questura, Motorizzazione civile e via dicendo.

"Gli amministratori devono abbandonare le rivalità sterili e lavorare insieme per trovare soluzioni condivise, orientate al bene comune del territorio e della Romagna. Quello che dobbiamo fare non è competere e disperdere energie nel territorio per spostare i servizi di qualche chilometro, ma lavorare insieme per aumentarli e migliorare la qualità della vita di cittadini e imprese".

E qui il riferimento è al presidente della Provincia, Enzo Lattuca, anche sindaco Pd di Cesena: "Deve sapere che per lui i cittadini e le imprese di Forlì hanno la stessa dignità di quelli di Cesena e quindi il suo impegno deve essere orientato ad accrescere i servizi, non a far litigare la comunità". Tuttavia si potrebbe cogliere anche un richiamo agli alleati della Lega, visto che il segretario e deputato Jacopo Morrone lunedì aveva attaccato lo stesso Lattuca e il presidente della Camera di commercio Carlo Battistini, cesenate, accusandolo di fare gli interessi del co-capoluogo.

Quelle di Tassinari "non sono parole e basta: proprio qualche settimana fa ho manifestato la mia disponibilità verso l’assessore regionale al Turismo, Gessica Allegni, con cui siamo pronti a collaborare per rafforzare il settore turistico. La casacca dei partiti va bene in campagna elettorale, poi quando si ricopre una carica si svolge un ruolo istituzionale ed è necessario collaborare". Non rinuncia però a una stoccata al Pd, dai consiglieri comunali e Valentina Ancarani e Daniele Valbonesi in Regione: "Mi piacerebbe sapere cosa pensano gli amministratori dem di Forlì, che hanno votato Lattuca alle ultime elezioni provinciali, del tentativo di aprire una diatriba tra le due città, chiaramente a discapito di Forlì. Stupisce un po’ il loro silenzio come quello dei due neoeletti consiglieri regionali espressioni proprio del Forlivese: concordano con l’impostazione del presidente della Provincia?".

L’onorevole Tassinari sarà protagonista di un’intervista per la rubrica "Salotto Blu", in onda su Video Regione (canale 12 del digitale terrestre), in onda oggi alle 23 e domani all’una di notte.